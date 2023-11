L’iPad Pro OLED d’Apple arrive en 2024, mais cela en vaut-il la peine ?

Des spéculations massives sont prévues pour l’année 2024 sur les développements d’Apple, mais l’une des mises à jour les plus importantes concerne la gamme d’iPad Pro pour l’année prochaine. En effet, de récents rapports font état d’une mise à niveau de l’écran OLED de l’iPad Pro pour sa prochaine version, Apple cherchant à le doter d’un écran amélioré qui s’éloigne de ses célèbres Liquid Retina et Liquid Retina XDR.

Les dernières réponses de Mark Gurman à la partie questions-réponses de sa lettre d’information Power On ont renforcé l’idée que la gamme d’iPad Pro de l’année prochaine comportera des écrans OLED améliorés pour l’appareil. Cette information a été maintenue par Gurman à plusieurs reprises maintenant, fermement avec son analyse d’un changement d’écran à venir pour le fleuron de l’iPad d’Apple.

Cela pourrait concerner les variantes de l’iPad Pro d’Apple, y compris les choix de 11 pouces et de moins de 13 pouces (12,9 pouces pour être exact), cette version étant la « première révision majeure en une demi-décennie ».

Parallèlement à cela, il y a également des spéculations selon lesquelles les dernières puces M3 alimenteront les nouveaux iPad Pro, ce qui entraînera un changement significatif pour la version de l’année prochaine par rapport à la dernière version de 2022.

La mise à jour OLED de l’iPad Pro en vaudra-t-elle la peine ?

The Verge a rapporté qu’une mise à niveau OLED vaudrait la peine pour les nouveaux iPad Pro, et ce parce que la technologie LCD, y compris Liquid Retina et Liquid Retina XDR, est un inconvénient pour l’appareil. Tout d’abord, l’OLED peut contribuer à améliorer le contraste et les noirs de l’écran, ce qui permet d’améliorer l’affichage général et les couleurs.

Il pourrait également permettre à l’iPad Pro de disposer d’un écran Always on Display, à l’instar de ce que propose l’iPhone.

L’OLED est devenu un élément important des appareils Apple depuis longtemps, car ce n’est plus une nouveauté pour la technologie de Cupertino d’arborer l’une des meilleures technologies d’affichage au monde. Cependant, cela reste un mythe pour ses autres appareils, en particulier pour les écrans plus grands parmi ses produits comme la gamme iPad, avec des spéculations selon lesquelles l’iPad Pro de 2024 sera bientôt équipé d’OLED, ainsi que d’un espace de stockage maximal de 4 To.

Vers l’OLED pour tous ses produits

Dans des spéculations antérieures, l’analyste de conception Ross Young du DSCC a publié un rapport concernant l’adoption d’écrans OLED par la gamme MacBook, en particulier pour les variantes Pro. Young a affirmé qu’Apple devrait introduire l’OLED d’ici 2026 ou 2027, le MacBook Pro devant être équipé de ce nouveau type d’écran des années avant sa première sortie possible.

Il y a plus de six ans, Apple a introduit l’OLED pour l’iPhone X jusqu’à sa sortie actuelle, et c’est l’une des caractéristiques renommées de l’appareil dans ce que son écran a à offrir.

Cependant, c’est une histoire différente pour d’autres appareils, mais il y a une chance que l’iPad Pro adopte l’OLED d’ici 2024, parallèlement à la mise à niveau spéculée du M3.