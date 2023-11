OPPO annonce la communication par satellite sur le futur Find X7

La série OPPO Find X7 serait annoncée en Chine au cours des trois premiers mois de l’année 2024 . À titre de référence, la série OPPO Find X6 a été lancée à la fin du mois de mars 2023. Selon les rumeurs, la variante Pro du nouvel appareil sera équipée d’un écran super lumineux de BOE et de son nouveau panneau Q1, et utilisera le capteur de caméra Sony LYT-900.

you might also like