Les investisseurs d’OpenAI affirment que les startups sont toujours dans la course à l’IA

Les startups de l’IA s’inquiètent de la concurrence du géant de l’intelligence artificielle OpenAI, qui a récemment annoncé son « GPT » hautement personnalisable combinant instructions et compétences. Toutefois, les investisseurs d’OpenAI auraient rassuré les fondateurs des startups, l’un d’entre eux déclarant : « Il y a tellement de place pour une innovation continue dans l’IA ».

Selon Reuters, les investisseurs sont toujours à la recherche de technologies d’IA innovantes qui améliorent les interfaces utilisateur et résolvent des problèmes technologiques profonds tels que les interfaces cerveau-ordinateur.

Lors de la conférence NEXT de Reuters, Konstantine Buhler, partenaire de Sequoia Capital, a déclaré que les entreprises d’IA se trouvaient « à une étape intermédiaire d’une révolution qui va durer des décennies » et que les startups d’IA « peuvent jouer un rôle très important dans la manière dont cette révolution va se dérouler ».

« Je pense que de nouveaux formats et de nouvelles formes d’engagement seront inventés », a déclaré l’associée de Thrive Capital, Avery Klemmer. Elle a également ajouté qu’elle voyait un potentiel de développement d’applications grand public en plus de ChatGPT. L’investisseuse d’OpenAI a par ailleurs indiqué qu’elle prévoyait des développements futurs basés sur les modèles actuels de chatbot d’IA.

Startups d’IA contre OpenAI

Les startups de l’IA se méfient depuis longtemps de l’OpenAI, un rapport de LinkedIn ayant récemment fait écho à cette notion. Une mise à jour de ChatGPT montre que les utilisateurs de ChatGPT Plus peuvent demander des documents en téléchargeant des PDF, des documents et d’autres types de fichiers vers le chatbot.

Les observateurs du secteur s’inquiètent de cette amélioration apparemment simple, certains estimant qu’elle pourrait sonner le glas des entreprises qui s’appuient sur l’IA générative pour la lecture de documents.

La principale inquiétude suscitée par cette mise à jour simple, mais puissante est de savoir si les entreprises de lecture de PDF par l’IA peuvent survivre face à un mastodonte tel qu’OpenAI qui intègre une fonction comparable dans son offre actuelle.

Pour rappel, la fonction est disponible pour les utilisateurs des services d’abonnement ChatGPT Plus et ChatGPT for Enterprise d’OpenAI, qui coûtent 20 dollars par mois.

Les « GPT » d’OpenAI

Cette semaine, après la conférence en direct d’OpenAI pour les développeurs et les consommateurs qui vient de s’achever, les inquiétudes des startups spécialisées dans la technologie de l’IA se font à nouveau sentir, avec l’introduction d’applications ChatGPT appelées « GPT », décrites par le rapport de Reuters comme une initiative visant à créer un empire de l’IA en offrant des biens aux entreprises et aux consommateurs.

Les « GPT » sont des versions personnalisées et partageables de ChatGPT, décrites par le site Web consacré à la technologie de l’IA comme quelque chose que n’importe qui peut créer dans un but spécifique, devenant ainsi plus utile dans les activités quotidiennes des utilisateurs, dans le cadre de missions particulières, au travail ou à la maison.

Par exemple, les GPT peuvent vous aider à enseigner les mathématiques à vos enfants, à comprendre les lois d’un jeu de société ou à créer des autocollants. La toute dernière initiative de ChatGPT est très conviviale, puisqu’il n’est pas nécessaire de coder.

Le site Web décrit la procédure de création de ces « GPT » comme « aussi simple que d’entamer une conversation, de lui donner des instructions et des connaissances supplémentaires, et de choisir ce qu’il peut faire, comme rechercher sur le Web, créer des images ou analyser des données ».