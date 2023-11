Microsoft pourrait finalement intégrer l’IA Copilot à Windows 10

Les utilisateurs de Windows 10 pourraient bientôt avoir la même possibilité d’utiliser l’IA Copilot intégrée de Microsoft que les utilisateurs de Windows 11, selon un rapport de Zac Bowden de Windows Central.

Le modèle de langage étendu (LLM) a récemment été introduit dans Windows 11 dans le cadre d’une mise à jour logicielle qui a ajouté un bouton Copilot à la barre des tâches du système d’exploitation. S’inscrivant dans une révolution naissante de l’IA qui a commencé à décoller avec ChatGPT il y a moins d’un an, Copilot permettra aux utilisateurs de Windows 10 de s’interfacer avec le système d’exploitation en conversant avec un chatbot.

L’outil d’IA pourra fonctionner avec de nombreuses applications Windows, notamment Word, Outlook et Excel, et aider les utilisateurs à modifier des paramètres, à planifier des réunions, à résumer des textes, etc. L’intégration d’une puissante IA dans un système d’exploitation majeur comme Windows pourrait finir par modifier fondamentalement la manière dont les utilisateurs interagissent avec leurs ordinateurs, comme l’ont fait les commandes tactiles dans les appareils mobiles.

Cette interface devrait être analogue, que vous utilisiez Windows 10 ou Windows 11, et les plugins seront apparemment compatibles avec les deux versions du système d’exploitation, ce qui permettra aux propriétaires d’appareils Windows d’utiliser encore plus facilement l’assistant d’IA. La mise à jour logicielle apportant Copilot à Windows 10 devrait être prochainement déployée.

À première vue, l’ajout de Copilot à Windows 10 peut sembler un gaspillage inutile de ressources, puisque Microsoft prévoit actuellement de mettre fin à la prise en charge de l’ancien système d’exploitation en octobre 2025. Cependant, Windows 10 est actuellement le système d’exploitation de plus d’un milliard d’appareils Windows dans le monde, contre 400 millions d’appareils actifs utilisant Windows 11. En adaptant l’ancien système d’exploitation, même si ses jours sont comptés, Microsoft sera en mesure de présenter Copilot à un public beaucoup plus large.

Intégrer Copilot est une bonne chose

Microsoft ne cherche pas seulement à convaincre ses directs clients. En intégrant Copilot à Windows 10, les développeurs tiers seront davantage incités à travailler sur des plugins et d’autres applications pour Copilot, par opposition à des LLM rivaux tels que ChatGPT et Google Bard. Plus Copilot a d’utilisateurs, explique Bowden, plus un développeur a de raisons de coder pour Copilot plutôt que pour un concurrent.

Étant donné l’importance de Windows 10 pour l’avenir de Copilot et l’ancrage de Microsoft dans l’industrie de l’IA, il peut sembler étrange que l’entreprise prévoie de mettre fin au support de l’OS d’ici deux ans. Mais, selon le rapport de Bowden, des discussions internes sont actuellement en cours pour prolonger le support de Windows 10. En attendant, l’ancienne plateforme pourrait encore bénéficier de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux services dont profitent les utilisateurs de Windows 11. « Copilot n’est qu’une des nombreuses fonctionnalités que l’entreprise prévoit de rétroporter vers l’ancien système d’exploitation », écrit Bowden.