Google commencera à supprimer des millions de comptes Gmail abandonnés le mois prochain

Utiliser un compte Gmail abandonné pour envoyer et recevoir des messages contenant des données personnelles n’est pas une bonne idée. C’est pourquoi Google préfère supprimer complètement ces comptes plutôt que d’en effacer le contenu et de laisser les utilisateurs continuer à s’en servir.

En mai dernier, Google a annoncé qu’il commencerait à supprimer les comptes Google inactifs depuis au moins deux ans . Avant cette mise à jour des règles, l’entreprise ne supprimait que le contenu stocké dans le compte, et non le compte lui-même. Ce changement est censé renforcer la sécurité, car les comptes inutilisés sont plus susceptibles d’être compromis. Google a précisé que la suppression commencerait en décembre 2023 , c’est-à-dire dans un mois.