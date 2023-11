YouTube teste la possibilité de résumer les commentaires à l’aide de l’IA

YouTube teste souvent de nouvelles fonctionnalités et les plus récentes ont trait à l’intelligence artificielle. La plateforme de streaming vidéo a récemment expérimenté la possibilité de résumer des vidéos à l’aide de l’IA et voici maintenant deux nouveaux tests.

En effet, dans une démarche audacieuse visant à améliorer la création de contenu et l’engagement des spectateurs, YouTube a annoncé la mise à l’essai de deux outils d’intelligence artificielle (IA) révolutionnaires destinés à améliorer l’expérience de l’utilisateur. Cette dernière initiative de la plateforme souligne son engagement à intégrer l’IA de pointe dans l’écosystème YouTube.

La première nouvelle fonctionnalité expérimentale de YouTube résumera et organisera la section des commentaires publiés (la plupart du temps avec beaucoup de commentaires) en se basant sur des sujets à l’aide de l’IA. Ainsi, elle pourra condenser de vastes sections de commentaires en résumés concis et thématiques. Cela permettra aux internautes d’accéder facilement aux commentaires qu’ils recherchent et au créateur de la vidéo de gérer plus facilement les commentaires qu’il reçoit.

Le résumé des commentaires à l’aide de l’IA est actuellement disponible pour certains utilisateurs Premium sur Android et iOS. Si vous êtes un utilisateur YouTube Premium, vous pouvez consulter la section Avantages Premium sous le nom d’utilisateur pour voir si cette fonctionnalité est disponible à l’essai.

Si c’est le cas, il vous suffit d’appuyer sur l’option « Essayer » pour commencer. Vous pouvez vous rendre dans la section des commentaires de n’importe quelle vidéo et sélectionner le menu à trois points pour trier les commentaires par sujet.

Améliorer l’apprentissage grâce à un outil d’IA conversationnelle

Le deuxième outil expérimental de YouTube est une IA conversationnelle conçue pour enrichir l’expérience d’apprentissage sans perturber la lecture des vidéos. En proposant des réponses immédiates, des recommandations de contenus connexes et des quiz interactifs, l’outil aide les utilisateurs à approfondir le contenu des vidéos. Initialement disponible pour un petit groupe, la fonctionnalité sera étendue aux membres américains de YouTube Premium sur Android, les invitant à s’engager dans une nouvelle dimension du contenu éducatif de la plateforme.

Selon Google, l’outil d’IA conversationnelle sur YouTube est assez facile à utiliser :

Lorsque vous regardez une vidéo sur YouTube, l’outil d’IA conversationnelle vous permet d’interagir avec l’IA pour en savoir plus sur le contenu. Par exemple, vous pouvez poser des questions sur la vidéo que vous regardez ou choisir une suggestion telle que « recommander des contenus connexes ».

Pour commencer :

Appuyez sur « Demander ».

Sélectionnez l’une des suggestions ou saisissez votre propre question

Reconnaissant la nature pionnière de ces fonctionnalités, YouTube a souligné leur statut expérimental et l’importance des commentaires des utilisateurs pour les affiner. Disponibles exclusivement pour les membres de YouTube Premium sur youtube.com/new, ces outils représentent un premier pas vers un avenir potentiellement plus intégré à l’IA pour la plateforme. Les utilisateurs qui découvrent ces fonctionnalités sont encouragés à les tester activement et à faire part de leurs commentaires afin de contribuer à leur développement.

Nous ne savons pas encore quand et si YouTube lancera les fonctionnalités susmentionnées pour tous. Que pensez-vous des nouvelles fonctionnalités d’intelligence artificielle testées par YouTube ?