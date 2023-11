La fonction de recherche par IA générative de Google est désormais disponible dans plus de 120 pays

Cela fait environ 6 mois que Search Generative Experience (SGE) a été lancé sur Google Recherche outre-Atlantique. Depuis son lancement, la fonction de recherche alimentée par l’IA a été progressivement étendue à un nombre croissant de pays.

Aujourd’hui, Google étend la disponibilité de SGE à 120 pays supplémentaires tout en ajoutant de nouvelles fonctions. Malheureusement, cette fonctionnalité n’est pas encore lancée en France.

Cette extension signifie qu’un plus grand nombre de personnes pourront choisir de s’amuser avec SGE. Pour l’essayer, il vous faudra tout de même franchir quelques étapes : vous devez vous inscrire via le programme Search Labs de Google et, une fois que vous l’avez fait, vous ne pouvez utiliser le SGE que sur Chrome ou sur l’application Google pour Android et iOS.

En annonçant ces mises à jour, Hema Budaraju, directeur principal de la gestion des produits de recherche, a déclaré :

Tout en améliorant l’expérience utilisateur, nous avons étendu notre portée au-delà des États-Unis, en lançant récemment l’application en Inde et au Japon. Les réactions positives de ces trois pays soulignent la valeur de l’IA générative, en particulier pour répondre à des questions complexes. Dans le cadre de notre expansion mondiale la plus importante à ce jour, nous introduisons l’IA générative dans Search dans plus de 120 nouveaux pays et territoires, en prenant désormais en charge quatre langues supplémentaires. Avec les premières mises à jour lancées aux États-Unis, nous visons à rendre le SGE plus interactif et plus convivial lors de vos recherches.

Au départ, SGE n’était disponible qu’aux États-Unis pour ceux qui s’inscrivaient à Search Labs. Il a ensuite été étendu à l’Inde et au Japon, et l’hindi a été ajouté aux langues prises en charge. L’annonce d’aujourd’hui révèle que la fonctionnalité est déployée au Mexique, au Brésil, en Corée du Sud, en Indonésie, au Nigéria et dans d’autres pays. L’entreprise a également augmenté le nombre de langues prises en charge en ajoutant l’espagnol, le portugais, le coréen et l’indonésien.

Le SGE de Google vous permet actuellement de rechercher quelque chose et de le faire suivre d’une autre question. Google indique qu’il est en train de créer un nouveau moyen de poser des questions de suivi directement à partir de la page de résultats. À l’avenir, vous pourrez voir vos questions précédentes et les résultats de la recherche après avoir posé une question de suivi. Cette fonctionnalité sera d’abord disponible en anglais aux États-Unis dans les semaines à venir.

Aide à la traduction améliorée

Le géant de la technologie améliore également les traductions afin qu’elles fournissent davantage de contexte. Si un mot a plus d’un sens, SGE le remarque et propose plusieurs significations pour ce mot. Google précise que ces mots seront soulignés et qu’il sera possible de cliquer dessus pour en savoir plus. Cette fonctionnalité sera bientôt disponible pour les traductions de l’anglais vers l’espagnol. Il n’y a pas de date précise, mais d’autres traductions sont attendues dans un « avenir proche ».

La dernière mise à jour concerne la fonction de définitions destinée aux sujets éducatifs. Auparavant, elle était utilisée pour des sujets tels que les sciences, l’économie et l’histoire, mais dans le mois à venir, elle inclura le codage et la santé. Comme les autres fonctionnalités, elle sera d’abord disponible aux États-Unis, puis dans d’autres pays.