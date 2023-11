Apple mettrait un terme à l’iPad Pro Mini-LED de 12,9 pouces en 2024

Apple devrait rafraîchir sa gamme d’iPad l’année prochaine en remplaçant la puce M1 de l’iPad Air par la M2, en équipant l’iPad mini d’une puce A16 Bionic ou A17 Pro, et en apportant quelques modifications à l’iPad de base de 11e génération. Plus tard dans l’année, Apple devrait présenter ses deux premières tablettes dotées de panneaux OLED, l’iPad Pro 11 pouces et l’iPad Pro 13 pouces.

Étant donné que les nouveaux écrans pourraient entraîner une hausse des prix, on pourrait s’attendre à ce que, même après le lancement des nouveaux modèles d’iPad Pro 2024, Apple continue de proposer l’iPad Pro de 12,9 pouces (2022), doté d’un écran mini-LED, à un prix réduit.

Mais selon TrendForce relayé par MacRumors, Apple cessera de proposer l’iPad Pro 12,9 pouces mini-LED (2022) l’année prochaine, après l’annonce du nouveau modèle de 13 pouces.

Si TrendForce a raison, l’élimination de l’iPad Pro 12,9 pouces et de son écran mini-LED réduira fortement les livraisons de tablettes utilisant une dalle mini-LED l’année prochaine. Selon le rapport, « entre-temps, avec l’iPad Pro de 12,9 pouces qui devrait être abandonné en 2024, le volume des livraisons de tablettes mini-LED devrait diminuer d’environ 15,6 % d’une année sur l’autre ». TrendForce prévoit une augmentation de l’utilisation des mini-LED dans les tablettes au cours des prochaines années.

Il prévoit que les tablettes utilisant des écrans mini-LED représenteront 6 % des ventes de mini-LED l’année prochaine et 13 % en 2027. Les modèles OLED de l’iPad Pro offriront des images plus lumineuses, un contraste plus élevé, une consommation d’énergie plus faible et une reproduction plus précise des couleurs. Le passage à l’OLED permettra également à l’écran ProMotion d’avoir une plage de taux de rafraîchissement de 10 à 120 Hz ou éventuellement plus large. Les panneaux LCD de l’iPad Pro (2022) permettent un taux de rafraîchissement compris entre 24 et 120 Hz.

Le passage à l’OLED force l’abandon

En réduisant le taux de rafraîchissement à 10 Hz (ou moins) lorsque des contenus statiques tels que des e-mails sont affichés à l’écran, la batterie fonctionnera plus longtemps. Apple prévoit peut-être d’égaler le taux de rafraîchissement des séries iPhone 14 Pro et iPhone 15 Pro, qui va de 1 Hz à 120 Hz.

En décembre 2022, Ross Young, analyste de l’industrie des écrans souvent très précis, a été le premier à annoncer que l’iPad Pro de 12,9 pouces serait remplacé par un modèle 13 pouces légèrement plus grand, doté d’un écran OLED. Mark Gurman, de Bloomberg, s’attend à ce que de nouveaux modèles d’iPad Pro de 11 et 13 pouces dotés d’un écran OLED, d’une puce M3 et d’un Magic Keyboard en aluminium soient lancés l’année prochaine.

Comme mentionné précédemment, si Apple va également mettre à niveau l’iPad Air, l’iPad mini et l’iPad d’entrée de gamme en 2024, aucun de ces modèles ne devrait passer à l’OLED l’année prochaine.