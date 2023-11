Instagram va enfin vous permettre de désactiver les accusés de réception dans les DM

Bien sûr, la confidentialité est importante sur toutes les plateformes de réseaux sociaux, mais elle l’est particulièrement sur Instagram , où les utilisateurs partagent beaucoup d’informations personnelles, telles que des photos et des vidéos d’eux-mêmes, de leur famille et de leurs amis, ainsi que de leur vie quotidienne. Par conséquent, il est certainement positif de voir Instagram continuer à déployer davantage de contrôles de confidentialité afin que ses utilisateurs puissent se protéger en conséquence et profiter de la plateforme en toute sécurité.

