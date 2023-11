Selon une rumeur, GTA 6 sera annoncé cette semaine

La suite très attendue d’une série en sommeil depuis 2013, GTA 6, est remplie de rumeurs et d’attentes. Et bien que la plupart d’entre elles ne soient que des rumeurs, il se pourrait qu’il y ait enfin une bonne nouvelle. En effet, il semblerait que Rockstar Games soit prêt à annoncer très prochainement Grand Theft Auto 6, ainsi qu’une bande-annonce dans le courant de l’année.

Cette information provient de Jason Schreier, de Bloomberg, qui affirme que Rockstar prévoit d’annoncer officiellement GTA 6 « dès cette semaine ». Les sources de Jason sont notamment « des personnes familières avec les plans du jeu ». Il ajoute que la société publiera une bande-annonce officielle le mois prochain pour célébrer le 25e anniversaire de Rockstar.

BREAKING: Rockstar plans to announce Grand Theft Auto VI as early as this week and will release a trailer in December, sources tell Bloomberg News. The most anticipated video game on the planet will soon be revealed: https://t.co/JhSnCSU6tV pic.twitter.com/DKAWLlqpmR

—Jason Schreier (@jasonschreier) November 8, 2023