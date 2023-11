Samsung organisera le lancement du Galaxy S24 le 17 janvier à San Jose

Les rumeurs concernant la date de l’événement de lancement du Galaxy S24 le 17 janvier sur le territoire coréen de Samsung pourraient bien se concrétiser. Max Jambor, l’éternel auteur de fuites, peut désormais confirmer que Samsung annoncera bel et bien les Galaxy S24, S24+ et S24 Ultra le 17 janvier prochain.

Non seulement cela, mais Max réaffirme également que la keynote de l’événement Galaxy Unpacked de Samsung sera diffusé en direct depuis la côte ouest.

En octobre dernier, l’article coréen mentionnait que le grand événement d’annonce du Galaxy S24 aurait lieu à San Francisco, ce que Samsung a déjà fait lors de précédents lancements.

Cependant, aujourd’hui, Max indique énigmatiquement « à San Josė » dans le fil de discussion sur la fuite de l’événement Unpacked du 17 janvier. Quoi qu’il en soit, après plusieurs années de lancements virtuels ou hybrides, nous sommes simplement heureux qu’il y ait une keynote en direct vantant les vertus des smartphones phares 2024 de Samsung.

Le modèle Galaxy S24 Ultra devrait, bien entendu, être le principal objet d’attention. Il pourrait non seulement être équipé de nouveaux capteurs photo à zoom plus grand, mais aussi de l’un des écrans les plus lumineux sur un smartphone, et d’une nouvelle conception du cadre en titane qui devrait le rendre plus léger et plus durable. C’est l’une des meilleures améliorations que Samsung puisse apporter à un appareil plutôt grand et lourd.

De grosses attentes

Les Galaxy S24 et S24+, plus petits, devraient également bénéficier d’améliorations considérables en termes de qualité d’écran, de caméras et de puissance de traitement. Cependant, le Galaxy S24 Ultra est celui qui devrait être livré avec la puce Snapdragon 8 Gen 3 la plus récente et la plus puissante de Qualcomm partout, y compris en Europe.

Par conséquent, c’est celui que nous attendons avec le plus d’impatience lors de l’événement Galaxy Unpacked du 17 janvier, qu’il ait lieu à San Josė ou à San Francisco, comme d’habitude.