Apple proposerait de nouveaux modèles pour l’ensemble de sa gamme d’iPad en 2024, dont certains avec la M3

À l’instar de l’iMac d’Apple, une autre gamme de l’entreprise n’a pas fait l’objet d’une nouvelle sortie cette année. Il s’agit des iPad, mais ne vous inquiétez pas, car un analyste vient de déclarer qu’une mise à niveau est prévue pour l’année prochaine.

Avec l’arrivée de la puce M3, d’énormes possibilités sont en place pour les iPad de l’année prochaine, et comme pour l’iMac, un rafraîchissement avec de nouvelles puces est prévu pour les différents modèles.

Mark Gurman revient à la charge dans sa Power On Newsletter, annonçant une mise à jour massive des modèles d’iPad en 2024, et cette fois-ci, l’analyste affirme qu’il s’agit d’une refonte de l’ensemble de la gamme des tablettes d’Apple. Il considère que les nouveaux modèles iPad et AirPods ne sont pas encore prêts pour la sortie de cette année, l’entreprise ne se précipitant pas avant la fin de l’année 2023.

Selon Gurman, la gamme massive d’iPad a connu sa dernière mise à jour en octobre 2022, centrée sur l’iPad Pro et l’iPad classique qui ont bénéficié d’un rafraîchissement de leurs processeurs et de leurs fonctionnalités. Les dernières mises à jour de l’iPad pour chaque modèle comprennent l’iPad Pro et l’iPad classique (10e génération) en octobre 2022, l’iPad Air (5e génération avec la puce M1) en mars 2022, et l’iPad Mini (6e génération avec la puce A15 Bionic) en septembre 2021.

Quels sont les modèles d’iPad qui sortiront en 2024 qui recevront la puce M3 ?

La plus grande mise à jour des modèles d’iPad qui sortiront en 2024 devrait être l’iPad Pro, avec ses variantes de 11 et 13 pouces qui seront dotées d’écrans OLED et du puissant chipset M3. D’autre part, on s’attend à ce qu’Apple apporte les puces M2 pour son iPad Air (6e gen) et enfin l’A16 Bionic à l’iPad Mini (7e gen), mais aucune information sur l’iPad classique.

Comme les iPhone, les iPad d’Apple ne sont pas étrangers à son système de puces (SoC), centré sur ses puces Apple Silicon à base d’ARM connues sous le nom de chipsets de la série A, mais certaines versions plus haut de gamme ont déjà reçu la série M.

Selon Gurman, 2024 sera donc une année importante pour les modèles d’iPad !