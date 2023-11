L’entreprise xAI d’Elon Musk s’apprête à dévoiler un modèle d’IA révolutionnaire, défiant ChatGPT

La société d’IA d’Elon Musk, xAI, est sur le point de dévoiler son premier modèle d’IA, destiné à concurrencer le ChatGPT d’OpenAI.

Cette annonce importante fait suite au tumultueux parcours de Musk dans le domaine de l’IA, depuis son soutien précoce à OpenAI jusqu’à la création de sa propre entreprise d’IA avec une vision unique.

xAI a été lancée au début de l’année avec la promesse de redéfinir l’IA en la rendant « pro-humanité » grâce à une approche non conventionnelle. Au lieu d’intégrer des directives morales rigides dans son IA, xAI s’est attachée à rendre ses modèles d’IA « maximalement curieux » de l’humanité, afin de créer des systèmes profondément intéressés par la compréhension de la nature de l’univers.

Tomorrow, @xAI will release its first AI to a select group. In some important respects, it is the best that currently exists. — Elon Musk (@elonmusk) November 3, 2023

Elon Musk a souligné à plusieurs reprises qu’il considérait cette curiosité comme la clé pour s’assurer que les actions de l’IA donnent la priorité au bien-être de l’humanité.

Concurrent de ChatGPT

xAI est sur le point de bouleverser le paysage de l’IA dominé par ChatGPT d’OpenAI. Musk, qui était autrefois un investisseur de premier plan et un défenseur de OpenAI, est devenu de plus en plus critique à l’égard de l’orientation de l’organisation et de sa collaboration avec des géants de la technologie tels que Microsoft.

Il s’est inquiété des dangers et des potentiels biais de l’IA et n’a pas hésité à parler de la nécessité d’un contrôle et d’un équilibre dans le développement de l’IA.

Collaboration et utilisation de l’informatique cloud par xAI

L’influence de xAI va au-delà de son modèle d’IA révolutionnaire. L’entreprise collabore étroitement avec les autres acteurs technologiques appartenant à Musk, notamment Tesla, Neuralink et Twitter. L’équipe à l’origine de xAI comprend des membres de DeepMind (Google), de Microsoft et d’autres grandes entreprises de recherche en IA.

xAI a notamment signé un contrat pour exploiter l’infrastructure cloud d’Oracle afin d’entraîner ses modèles d’IA, ce qui souligne les plans ambitieux de l’entreprise et sa portée potentielle.

Alors que la vision de Musk pour l’IA dépeint un système d’IA qui profite à l’humanité, il n’hésite pas à évoquer des possibilités plus sombres. NDTV nous apprend qu’il a mis en garde contre un « avenir Terminator », en référence à la célèbre série de films dans laquelle des robots dotés d’une IA menacent l’humanité.

Musk a également exprimé sa conviction que la superintelligence pourrait n’apparaître que dans 5 ou 6 ans, soit plus rapidement que ne l’estiment de nombreux experts. Il a toutefois reconnu que xAI pourrait avoir besoin d’un certain temps pour atteindre le niveau d’OpenAI ou de Google.

Des détails peu clairs

Malgré ses ambitions et sa vision audacieuses, les objectifs spécifiques de xAI, ses sources de financement et son orientation vers l’intelligence artificielle restent inconnus.

Le site Web de l’entreprise fait allusion à son objectif de comprendre la véritable essence de l’univers, mais les détails les plus précis n’ont pas encore été dévoilés.

Parallèlement, la société de réseaux sociaux d’Elon Musk, X, a introduit des fonctionnalités alimentées par l’IA, notamment une fonction « Voir les posts similaires » qui offre aux utilisateurs des recommandations basées sur leurs recherches. Cette récente mise à jour vient s’ajouter au portefeuille toujours croissant d’innovations basées sur l’IA de Musk.