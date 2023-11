WhatsApp vous permettra bientôt de vous connecter par e-mail

Comme on peut le voir sur les images, la page de l’adresse e-mail est assez simple, avec une option permettant d’ajouter facilement votre adresse. Une fois cela fait, vous devrez vérifier votre compte de messagerie, ce qui devrait vous permettre d’accéder à votre compte et de le récupérer. Cependant, il convient de noter que cela ne remplace pas les numéros de téléphone, car vous aurez toujours besoin d’eux pour accéder à votre compte.

you might also like