Accueil » iPhone 17 et iPhone 17 Slim : Apple repenserait la taille et la technologie

iPhone 17 et iPhone 17 Slim : Apple repenserait la taille et la technologie

iPhone 17 et iPhone 17 Slim : Apple repenserait la taille et la technologie

Apple envisage de grandes nouveautés pour la série iPhone 17 prévue pour 2025, avec des changements de design significatifs et des améliorations des caméras frontales, selon des informations révélées par l’analyste réputé Jeff Pu et relayées par 9to5Mac.

Ce dernier prévoit l’introduction d’une variante « Slim », un iPhone 17 Slim avec un écran de 6,6 pouces qui remplacerait le modèle Plus de 6,7 pouces actuel.

Outre cette nouvelle dimension, la série iPhone 17, incluant l’iPhone 17, l’iPhone 17 Slim et l’iPhone 17 Pro, devrait arborer une structure en aluminium « plus complexe ». Cette dernière caractéristique serait exclusive à l’iPhone 17 Pro Max, qui conserverait un châssis en titane.

Le modèle iPhone 17 Pro Max, de son côté, devrait présenter un système de caméra TrueDepth plus compact, ce qui réduirait la taille de sa « Dynamic Island » comparativement aux autres modèles de la série. Par ailleurs, tous les modèles de l’iPhone 17 bénéficieraient d’une amélioration notable de la caméra frontale, avec une résolution passant de 12 mégapixels à 24 mégapixels.

Pas un lancement avant l’automne 2025 de la série iPhone 17

Sur le plan des performances, les modèles standard iPhone 17 et iPhone 17 Slim seraient équipés de 8 Go de RAM et utiliseraient la puce A18 ou A19. Les versions Pro et Pro Max, quant à elles, monteraient à 12 Go de RAM grâce à une puce A19 Pro plus puissante.

Bien que le lancement de la série iPhone 17 ne soit pas prévu avant l’automne 2025, certaines de ces rumeurs pourraient ne pas se concrétiser. Cependant, étant donné la fiabilité des prévisions de Pu, il est probable que ces changements soient effectivement réalisés.