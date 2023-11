YouTube lance de nouvelles fonctionnalités pour protéger les adolescents

YouTube continue d’ajouter de nouvelles fonctionnalités pour empêcher l’exposition des adolescents à des contenus préjudiciables. La société de vidéos a déjà mis en place des règles strictes pour protéger les adolescents sur sa plateforme, mais il y aura toujours des personnes qui trouveront un moyen de les contourner.

En début de semaine dernière, YouTube a annoncé une nouvelle série de fonctionnalités qui renforceront encore la protection des adolescents. La société a développé ces fonctionnalités en partenariat avec le comité consultatif sur la jeunesse et les familles, et elles seront mises en œuvre dans les semaines à venir.

Cela dit, YouTube a révélé qu’il limitait désormais les recommandations répétées de vidéos liées à des contenus qui comparent des caractéristiques physiques et en idéalisent certaines par rapport à d’autres, qui idéalisent des niveaux de forme physique ou des poids corporels spécifiques, ou qui font preuve d’agressivité sociale sous la forme d’intimidation.

Un autre changement annoncé cette semaine est la refonte complète des rappels « Besoin d’une pause » et « Heure du coucher », qui seront plus visibles et apparaîtront plus fréquemment. Les changements seront plus importants pour les spectateurs de moins de 18 ans dont les comptes ont ces rappels activés par défaut.

Il est également important d’ajouter que ces fonctions devraient apparaître aussi bien dans les Shorts que dans les vidéos de longue durée, avec un réglage par défaut pour les rappels de pause toutes les heures, qui peut être ajusté.

Enfin, YouTube a annoncé qu’il étendait les panneaux de ressources de crise à une nouvelle page entière, ce qui, espérons-le, aidera les spectateurs à faire une pause et à explorer des sujets d’aide lorsqu’ils effectuent des recherches sur YouTube pour certaines questions liées au suicide, à l’automutilation et aux troubles de l’alimentation.