Une nouvelle fuite met en évidence les nouvelles fonctions d’IA de la série Galaxy S24

Samsung s’apprête à lancer la série Galaxy S24 le 18 janvier, selon des fuites, et nous avons appris ses variantes de couleurs et quelques spécifications dans de précédentes fuites. Et, ces flagships constitueront la référence à battre pour les autres flagships Android.

Cependant, une récente fuite nous apporte des informations vitales sur les fonctionnalités que Samsung est en train de préparer du côté logiciel, et elles sont liées à l’IA. Samsung cherche à concurrencer Google avec de nouvelles fonctions d’intelligence artificielle sur la série Galaxy S24, alors jetons-y un coup d’œil.

L’un des plus grands revendeurs américains, Walmart, a accidentellement listé le Galaxy S24 avant son lancement et nous a apporté davantage d’informations sur la série Galaxy S24. Le listing du Galaxy S24+ contient des détails sur la variante avec 256 Go de stockage, 12 Go de RAM et un écran 2K de 6,7 pouces.

Le listing comporte une section « Détails du produit » où presque toutes les caractéristiques clés de la série Galaxy S24 sont mentionnées. Et, il semble que Samsung se lance à fond dans les fonctionnalités d’IA, dont certaines sont analogues à celles qui ont fait leur apparition sur le Pixel 8 de Google plus tôt cette année. La fuite a d’abord été repérée et rapportée par Roland Quandt sur X (anciennement Twitter).

Traduction en direct est assez explicite et c’est une fonctionnalité exclusive aux Pixel depuis le Pixel 6. Elle permettra de parler des langues étrangères sur place, directement dans l’application Samsung Téléphone. Quant à la fonction Édition générative, elle semble analogue à Éditeur magique d’après sa description. Elle permettra de déplacer ou supprimer des objets, et de remplir les espaces vides. Enfin, Zoom sur la nightography fera probablement exactement ce que son nom suggère, c’est-à-dire des photos Zoom claires dans l’obscurité.

Fonctionnalités IA du Galaxy S24+

L’image ci-dessus nous apprend également le slogan de la série Galaxy S24 : « Epic, just like that ». Si l’on fait un saut par le passé, le slogan du Galaxy S23 était « Experience NOOOW ».

On ne sait pas si Édition générative et d’autres fonctions d’IA fonctionnent sur l’appareil ou si elles envoient les médias aux serveurs de Samsung où ils sont traités et renvoyés. On peut penser que c’est plutôt le cas, mais seul l’avenir nous le dira.

Que pensez-vous de la série Galaxy S24 et de la façon dont le lancement se déroule jusqu’à présent ?