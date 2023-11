L’Apple Pencil avec USB-C est là, mais il manque des fonctionnalités de la précédente génération

Le dernier Apple Pencil est là, et il est livré avec l’USB-C, c’est le dernier qu’Apple a à offrir pour ses appareils qui utilisent le stylet, en particulier pour la gamme iPad. L’un des meilleurs avantages de posséder ce nouvel Apple Pencil est qu’il pourrait être rechargé en même temps que l’iPad, et le connecter aux tablettes Apple équipées de l’USB-C ne serait plus un problème pour les câbles.

Cependant, malgré la mise à niveau de l’USB-C, le nouvel Apple Pencil délaisse plusieurs fonctionnalités vues sur l’accessoire de la précédente génération.

L’Apple Pencil est là, et le géant de Cupertino a partagé son arrivée plus tôt cette semaine, offrant l’accessoire pour iPad équipé de l’USB-C aux utilisateurs, proposant de nouvelles fonctionnalités avec cette dernière version. Cet Apple Pencil coûte 95 euros et est disponible dans 33 pays et régions à partir de cette semaine, Apple le proposant aux clients en ligne ou dans ses boutiques.

Apple affirme que ce nouvel Apple Pencil capture toujours une précision au pixel près lors de son utilisation, aux côtés d’une connexion à faible latence avec l’appareil, ainsi qu’une sensibilité à l’inclinaison.

Le géant de Cupertino a également affirmé que cette nouvelle version prend également en charge l’Apple Pencil en vol stationnaire avec une plus grande précision, permettant aux utilisateurs d’effectuer des commandes même sans le toucher.

Quelles sont les fonctionnalités qui manquent à cet Apple Pencil ?

Bien qu’il s’agisse de l’Apple Pencil le plus abordable à ce jour, et qu’il soit doté de fonctionnalités plutôt intéressantes, il lui manque plusieurs technologies que l’on trouvait auparavant dans la première et la deuxième génération de l’accessoire. Il ne dispose pas de la fameuse sensibilité à la pression qui était auparavant disponible dans les deux versions ni de la fonction de couplage et de charge par ses connexions magnétiques comme dans la 2e génération.

Tout a commencé avec l’ordinateur MacBook sorti en 2015, qui offrait des ports Thunderbolt 3 aux utilisateurs, le MacBook Pro proposant ensuite quatre ports USB-C pour tous. Cependant, les choses ont radicalement changé ces dernières années, Apple donnant la priorité à ses ports de charge MagSafe pour les ordinateurs portables, mais les Thunderbolts USB-C sont restés avec les ordinateurs portables et continueront d’être disponibles pour tous.

Apple a adopté lentement l’USB-C pour ses appareils, car la prochaine mise à niveau a été l’iPad, en particulier les iPad Pro de 2018 qui comportaient le nouveau port Thunderbolt pour la charge rapide et la connexion à des écrans plus grands. D’autres modèles d’iPad ont également adopté l’USB-C, tout d’abord l’iPad Air, puis l’iPad Classic et, enfin, l’iPad mini qui a été lancé récemment.

Le dernier passage massif à l’USB-C a eu lieu avec la gamme iPhone 15, Apple se lançant alors à fond dans les accessoires, notamment les AirPods Pro 2 et les EarPods. Apple a ensuite annoncé qu’un célèbre accessoire de l’iPad serait doté d’un port USB-C pour une meilleure accessibilité pour les utilisateurs, réduisant ainsi le nombre de câbles nécessaires pour le recharger, mais ce nouvel Apple Pencil comporte moins de fonctionnalités que ses prédécesseurs.