MacBook Pro M3 : faut-il choisir le M3, le M3 Pro ou le M3 Max ?

La nouvelle génération de MacBook Pro d’Apple est enfin arrivée, et elle est équipée de la très attendue puce M3. Comme pour la précédente génération, vous avez le choix entre un modèle 14 pouces et un modèle 16 pouces, mais il y a beaucoup de différences entre les trois versions de la puce disponibles : M3, M3 Pro et M3 Max.

Dans cet article je vais vous présenter toutes les options de configuration du MacBook Pro M3, et vous indiquer si vous devez choisir le M3, le M3 Pro ou le M3 Max. Apple propose actuellement ces ordinateurs portables en précommande, et ils sortiront le 7 novembre.

Prix

Les MacBook Pro M3 offrent un large éventail d’options tarifaires en fonction de leur configuration. Pour le modèle de 14 pouces, vous pouvez commencer les emplettes pour 1 999 euros, ce qui vous donne le M3 de base, 8 Go de mémoire unifiée et 512 Go d’espace de stockage. Apple propose deux autres configurations en stock : l’une coûte 2 229 euros et permet au modèle le moins cher de bénéficier d’un espace de stockage de 1 To, tandis que l’autre propose un M3 Pro doté d’un processeur à 11 cœurs et d’un GPU à 14 cœurs, de 18 Go de mémoire unifiée et de 512 Go d’espace de stockage, pour 2 499 euros.

Il est possible d’augmenter considérablement la puissance de ces appareils. Le M3 Pro avec 12 cœurs de CPU et 18 cœurs de GPU vous coûtera 2 999 euros de plus que le modèle de base, tandis que le M3 Max avec 16 cœurs de CPU et 40 cœurs de GPU vous coûtera 1 000 euros de plus (3 999 euros). Un MacBook Pro de 14 pouces entièrement équipé avec le M3 Max le plus puissant, 128 Go de mémoire unifiée et 8 To de stockage vous coûtera 8 254 euros.

Le modèle de 16 pouces est beaucoup plus cher. Vous devrez débourser 2 999 euros pour le modèle le moins cher, qui est équipé du CPU à 12 cœurs et du GPU à 18 cœurs du M3 Pro, ainsi que de 18 Go de mémoire unifiée et de 512 Go d’espace de stockage. Pour obtenir 36 Go de mémoire, vous devrez débourser 460 euros de plus, et pour 4 To de stockage, la capacité maximale du M3 Pro, vous devrez débourser 1 380 euros de plus.

Apple propose deux configurations du M3 Max avec le MacBook Pro de 16 pouces, l’une avec un CPU à 14 cœurs et un GPU à 30 cœurs, l’autre avec un CPU à 16 cœurs et un GPU à 40 cœurs.

Bien que le MacBook Pro 16 pouces commence à un prix beaucoup plus élevé, il n’est pas beaucoup plus cher que le MacBook 14 pouces lorsqu’il est au maximum de ses capacités. Vous dépenserez 8 529 euros pour le M3 Max haut de gamme, 128 Go de mémoire unifiée et 8 To de stockage.

Options de couleur

Normalement, les options de couleur ne sont pas très importantes pour le MacBook Pro. Choisissez celle qui vous plaît, et le tour est joué. Mais Apple fait quelque chose d’étrange avec ses MacBook Pro M3. Il a introduit la nouvelle couleur Noir sidéral sur les MacBook Pro, mais elle n’est pas disponible sur tous les modèles.

Les MacBook Pro de 14 et 16 pouces peuvent être équipés de la couleur Noir sidéral, mais uniquement avec une puce M3 Pro ou M3 Max. Si vous optez pour la puce M3, vous pouvez choisir le gris sidéral à la place. Tous les modèles sont également proposés en option en argent.

Il est étrange qu’Apple limite une option de couleur à une puce particulière, mais c’est une remarque importante si vous espériez mettre la main sur l’un des plus beaux MacBook qu’Apple ait jamais fabriqués.

M3 vs. M3 Pro vs. M3 Max

Le seul produit Apple actuellement compatible avec les puces M3, M3 Pro et M3 Max est le MacBook Pro de 14 pouces. Il n’y a que trois options de puces, mais Apple propose plusieurs configurations légèrement différentes pour chacune d’entre elles.

En commençant par le M3, Apple ne le propose qu’avec un CPU à 8 cœurs et un GPU à 10 cœurs, bien qu’il soit intéressant de noter que l’iMac de 24 pouces équipé de cette puce peut passer à un GPU à 8 cœurs. Les choses se compliquent au fur et à mesure que l’on monte en gamme. Le M3 Pro du MacBook Pro de 14 pouces est disponible avec un CPU à 11 cœurs et un GPU à 14 cœurs, ou un CPU à 12 cœurs et un GPU à 18 cœurs. De même, le M2 Max est disponible avec un CPU à 14 cœurs et un GPU à 30 cœurs, ou un CPU à 16 cœurs et un GPU à 40 cœurs.

Sur le MacBook Pro de 16 pouces, les options sont un peu plus simples. Le M3 de base n’est pas disponible en option, et si vous voulez le M3 Pro, Apple ne le propose qu’avec un CPU à 12 cœurs et un GPU à 18 cœurs. Les configurations M3 Max restent inchangées avec un CPU à 14 cœurs et un GPU à 30 cœurs, ainsi qu’un CPU à 16 cœurs et un GPU à 40 cœurs.

Le choix entre les puces M3 influe sur d’autres options de configuration. Avec la puce M3 de base dans le MacBook Pro de 14 pouces, vous avez accès à 24 Go de mémoire unifiée, à 2 To de stockage et à un adaptateur d’alimentation de 96 W. La puce M3 Pro peut atteindre 36 Go et 4 To de stockage, tandis que la puce M3 Max peut atteindre 128 Go et 8 To de stockage. La M3 Pro peut aller jusqu’à 36 Go et 4 To de stockage, tandis que la M3 Max offre jusqu’à 128 Go et 8 To de stockage. Ces options ne changent pas pour le MacBook Pro de 16 pouces, bien qu’il soit livré par défaut avec un adaptateur d’alimentation de 140 watts.

Performances du M3 par rapport au M3 Pro et au M3 Max

Nous ne savons pas exactement comment les performances s’échelonnent entre le M3, le M3 Pro et le M3 Max, mais nous disposons de quelques comparaisons avec les deux précédentes puces de série M d’Apple pour obtenir une estimation. D’après ce qu’Apple a montré, les M3 et M3 Pro offrent des améliorations générationnelles décentes, principalement grâce à un GPU amélioré, tandis que le M3 Max semble prendre de l’avance.

Apple affirme que le M3 Max offre des performances CPU 50 % plus rapides et des performances GPU 20 % plus rapides par rapport au M2 Max. Dans les applications réelles, cela correspond à environ 2x les performances du M1 Max dans des applications telles que MathWorks et Maxon Redshift. Pour donner un ordre d’idée, Apple ne revendique qu’une amélioration de 10 % du GPU pour le M3 Pro par rapport à la précédente génération, et aucun avantage au niveau du CPU.

Le M3 de base n’est pas aussi évolutif que le M3 Max, mais il semble plus impressionnant que le M3 Pro. Apple affirme qu’il offre des performances CPU et GPU jusqu’à 20 % supérieures à celles du M2, et des performances CPU et GPU jusqu’à 35 % et 65 % supérieures à celles du M1. En pratique, cela se traduit par des performances de filtres et d’effets d’image 40 % plus rapides sur le M3 que sur le M2, selon Apple.

Bien qu’il soit difficile d’extrapoler la comparaison entre les différentes puces, le M3 Pro est clairement le vilain petit canard de la gamme. Si vous souhaitez simplement obtenir de bonnes performances avec votre MacBook Pro, vous devriez vous contenter du M3 de base dans le modèle de 14 pouces. En revanche, les utilisateurs de MacBook Pro ont tout intérêt à se tourner vers le M3 Max. Même le modèle doté d’un GPU à 30 cœurs semble bien plus rapide que le M3 Pro.

Il y a quelques mises en garde importantes à faire ici, surtout en attendant les benchmarks de tierces parties. Il n’est pas clair comment les différentes configurations des M3 Pro et M3 Max influenceront les performances, il est donc possible que vous puissiez économiser de l’argent ou obtenir de meilleures performances en dépensant un peu plus, en fonction des résultats des tests. En outre, nous ne savons pas comment les M3 Pro et M3 Max s’adapteront aux MacBook Pro de 14 et 16 pouces. Étant donné la taille plus importante du modèle de 16 pouces, il ne serait pas surprenant que les M3 Pro et M3 Max offrent des performances supérieures à celles du modèle de 14 pouces, mais nous devrons attendre que les produits soient disponibles pour en avoir le cœur net.

Que choisir ?

Il existe une multitude d’options de configuration pour les MacBook Pro M3, mais je vous recommande trois principales configurations. Voici ce qu’il vous faut pour le MacBook Pro de 14 pouces :

Puce M3

Mémoire unifiée de 16 Go

1 To de stockage

2 459 euros

Il y a beaucoup de place pour aller plus haut, vous pouvez donc ajouter davantage de stockage ou de mémoire selon vos besoins. L’essentiel est de ne pas choisir la puce M3 Pro avec son processeur à 11 cœurs et son GPU à 14 cœurs. Le M3 Pro est déjà une puce décevante, et vous ne voulez pas d’une version réduite de celle-ci. Si vous voulez toujours le M3 Pro, voici ce que vous devriez obtenir dans le MacBook Pro de 14 pouces :

Puce M3 Pro avec CPU 12 cœurs et GPU 18 cœurs

36 Go de mémoire unifiée

1 To de stockage

3 459 euros

Pour le M3 Max, je vous recommande d’opter pour le MacBook Pro de 16 pouces pour l’instant. Il est possible que cela change une fois que nous aurons vu les performances de la puce dans le modèle plus petit de 14 pouces, mais il est raisonnable de supposer que le modèle de 16 pouces atteindra des performances maximales plus élevées. Avec cette puce, voici ce que je recommande :

M3 Max avec CPU à 16 cœurs et GPU à 40 cœurs

48 Go de mémoire unifiée

1 To de stockage

4 849 euros

Ces configurations correspondent au meilleur de la gamme de MacBook Pro M3 d’Apple. Comme c’est généralement le cas, Apple fait payer cher le stockage supplémentaire. Je vous recommande donc d’utiliser un disque dur externe si vous avez besoin de plus de 1 To. Si vous avez besoin d’un stockage rapide sur le portable lui-même, attendez-vous à dépenser des centaines, voire des milliers d’euros de plus, en fonction de vos besoins.