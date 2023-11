Le profil alternatif de WhatsApp vous permet de masquer votre identité

WhatsApp est une application qui ne cesse d’être améliorée. Une nouvelle fonctionnalité de WhatsApp est en préparation et, cette fois, Meta souhaite nous aider à améliorer la confidentialité et à désencombrer nos vies. Si tout se passe bien, nous pourrions avoir un autre profil pour le même compte sur WhatsApp. Cette nouvelle fonctionnalité devrait contribuer à la protection de la vie privée et à la sécurité en général.

you might also like