L’Apple Watch 10 pourrait bientôt détecter l’hypertension et l’apnée du sommeil

Outre ces fonctionnalités axées sur la santé de l’Apple Watch, Apple travaillerait à l’amélioration des capacités de ses AirPods afin de les transformer en aides auditives en vente libre. Un service payant de coaching santé est également à l’étude, en plus de nouvelles fonctions anti-anxiété et d’entraînement conçues pour le casque de réalité Vision Pro Mix.

« L’entreprise a réalisé des prototypes de bracelets de montre dotés de capteurs qui recueillent des données sous le poignet et a effectué des recherches sur un tracker de sommeil monté sur le lit et sur un appareil de chevet doté de capteurs pour surveiller les utilisateurs pendant la nuit avant d’intégrer la technologie dans la montre elle-même », indique le rapport de Bloomberg.