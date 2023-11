La production de l’iPhone 17 commencera en Inde au second semestre 2025

L’analyste de renom Ming-Chi Kuo prédit qu’Apple pourrait lancer l’introduction d’un nouveau produit (NPI) pour l’iPhone 17 standard en Inde, marquant ainsi un changement significatif par rapport au centre de production traditionnel du géant de la technologie en Chine.

Selon Ming-Chi Kuo, cela donnera un aperçu du changement stratégique d’Apple et de l’importance qu’il accorde à l’innovation et à la diversification de la chaîne d’approvisionnement.

La potentielle décision d’Apple de lancer le NPI standard de l’iPhone 17 en Inde signifie un mouvement stratégique visant à réduire le risque de conception en optant pour un « développement de conception de moindre difficulté ».

Selon MacRumors, cela signifie que le géant de Cupertino est à la recherche de nouveaux débouchés moins onéreux pour la fabrication des iPhone en dehors de la Chine.

Bien que cette étape positionne l’Inde comme un centre de fabrication émergent pour Apple, les modèles Pro devraient continuer à être produits en Chine, conservant ainsi la position du pays au sommet de la chaîne d’approvisionnement d’Apple.

Calendrier de production de l’iPhone 17

Si tout se déroule comme prévu, l’IPN pour l’iPhone 17 standard devrait débuter au second semestre 2024, pour une sortie prévue en 2025.

Le titan de la technologie s’est ainsi engagé à étendre le centre de production de l’iPhone en Inde, grâce à Foxconn.

Actuellement, 12 à 14 % des livraisons mondiales d’iPhone proviennent de l’Inde, et Apple souhaite porter ce chiffre à 20-25 % d’ici à 2024. « L’échelle de production de Foxconn à Zhengzhou et Taiyuan, en Chine, devrait respectivement diminuer de 35 à 45 % et de 75 à 85 %, d’ici à 2024. Outre l’expansion de la production en Inde, l’augmentation rapide des commandes d’iPhone de Luxshare et l’amélioration de l’automatisation de la chaîne de production sont également les principales raisons de la réduction de l’échelle de production », explique Kuo.

À quoi s’attendre avec l’iPhone 17

En orientant ses opérations de fabrication vers l’Inde, Apple se prépare également à d’éventuelles innovations dans sa gamme phare d’iPhone. Alors que l’iPhone 17, dont le lancement est prévu pour 2025, devrait conserver la découpe Dynamic Island, le célèbre analyste d’écrans Ross Young laisse entrevoir une amélioration remarquable, selon BGR.

L’année 2025 pourrait voir l’intégration des fonctions Always-On Display et ProMotion dans les iPhone standard. Cette transformation révolutionnaire s’aligne sur les plans d’Apple visant à intégrer le capteur TrueDepth Face ID sous le panneau. En conséquence, l’iPhone 17 Pro pourrait arborer un tout nouveau design, marquant une rupture avec la découpe Dynamic Island introduite avec l’iPhone 14 Pro.

Moins de dépendance à l’égard de la Chine

La décision d’Apple de transférer la production de l’iPhone 17 en Inde représente un changement stratégique crucial, visant à réduire sa dépendance vis-à-vis de la Chine.

Avant même de voir l’iPhone 17, nous verrons d’abord l’iPhone 16 arriver sur les étagères dans plusieurs mois. Selon la dernière rumeur, le successeur de l’iPhone 15 sera doté d’un objectif ultra-large de 48 Mpx, en plus de la prise en charge du Wi-Fi 7.

En outre, une précédente rumeur mentionne qu’il sera doté d’un écran de 6,3 pouces. Le Pro Max sera doté d’un écran plus grand de 6,9 pouces.