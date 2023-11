Les AirPods Max avec un port USB-C seront disponibles l’année prochaine

Dans son rapport, Gurman affirme que la mise à niveau des AirPods Max pour 2024 ne changera pas grand-chose , ce qui signifie qu’ ils ne seront pas dotés d’une nouvelle puce et qu’ils conserveront le H1 , contrairement aux derniers AirPods Pro 2. Cependant, il a également été dit que les plans d’Apple pourraient changer à l’avenir, et emmener les utilisateurs dans une course folle pour apporter de nouveaux développements pour le casque, mais cela dépendra de leurs décisions.

L’USB-C n’est plus l’avenir pour Apple, mais est déjà présent dans ses appareils, et d’autres devraient passer au port de connexion universel.

Enfin, après presque trois ans depuis qu’Apple a sorti les AirPods Max en décembre 2020, il y a des affirmations selon lesquelles l’entreprise sortira une version mise à jour l’année prochaine pour l’appareil portable. Selon le rapport, cette version serait centrée sur le passage d’Apple à l’USB-C, les AirPods Max n’étant plus dotés de ports Lightning, comme le nouvel iPhone et les derniers AirPods Pro 2 .