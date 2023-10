Le Samsung Galaxy S24 devrait être lancé en janvier

Les smartphones Galaxy S23 de Samsung ont été dévoilés le 1er février 2023, mais il semble de plus en plus probable que la série Galaxy S24 apparaisse plus tôt en 2024 — probablement avant la fin du mois de janvier.

Selon l’expert @UniverseIce, le Galaxy S24 est maintenant entré en production de masse, ce qui le place sur la voie d’un lancement « à la mi ou à la fin janvier ».

The Galaxy S24 has entered production and is scheduled to be unveiled in mid to late January. Source:@UniverseIce https://t.co/HRHWc2VXVm pic.twitter.com/Ayw8XsXwDP —Revegnus (@Tech_Reve) October 28, 2023

Cela dit, des sources ayant parlé à SamMobile suggèrent qu’un lancement « début-mi janvier » est toujours possible, bien que « les choses puissent aller dans un sens ou dans l’autre ». Tout le monde semble s’accorder sur le mois de janvier, même si la date exacte n’a pas encore été fixée.

Il est tout à fait plausible qu’il y ait encore une certaine incertitude, même au sein de Samsung, et qu’une date précise pour le lancement n’ait pas encore été décidée. Il ne fait aucun doute qu’un autre événement Samsung Unpacked aura lieu, et je ne manquerais pas de le couvrir.

Les rumeurs concernant la date de lancement du Galaxy S24 ont été plutôt rares jusqu’à présent, mais le mois de janvier a déjà été mentionné par un informateur. Il est donc presque certain que Samsung souhaite sortir ses téléphones phares plus tôt que cette année.

Un lancement anticipé

La série Galaxy S22 a été lancée le 9 février 2022, tandis que la gamme Galaxy S21 a été dévoilée le 14 janvier 2021. Ces dates de lancement ne sont pas aussi régulières que celles de l’iPhone, par exemple, mais elles se situent toujours en début d’année.

Même si la potentielle date de lancement est éloignée de plusieurs mois, les rumeurs et les fuites concernant le Galaxy S24 continuent d’apparaître régulièrement. Ces derniers jours, nous avons entendu parler de plus de mémoire vive, de meilleurs écrans et de connectivité satellite pour ces smartphones.

Selon une autre rumeur, Samsung utiliserait à nouveau sa propre puce Exynos ainsi que le nouveau Snapdragon 8 Gen 3 à l’intérieur du Galaxy S24, de sorte que les performances obtenues pourraient dépendre de l’endroit dans le monde où vous l’achèterez.