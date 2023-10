Elon Musk : les messages X contenant des informations erronées sont « inéligibles au partage des revenus »

Elon Musk, propriétaire de X, a annoncé dimanche que la plateforme ne donnerait plus de part de revenus aux utilisateurs qui répandent des mensonges, dans le cadre de sa campagne de lutte contre la désinformation.

Elon Musk a précisé que les utilisateurs de X qui ont publié des informations que les Community Notes ont ensuite corrigées ne pourront plus recevoir d’argent pour l’engagement qu’ils ont pris sur ces tweets. La fonction « Community Notes » sur X est un programme de vérification des faits qui permet à d’autres utilisateurs de corriger des informations sous un message.

Au cours des derniers mois, X a été critiqué pour avoir permis la diffusion de fausses informations sur la plateforme, Musk étant également sous le feu des critiques pour la propagation rampante de la désinformation sur le service de médias sociaux.

Elon Musk a publié un message sur X dimanche après-midi à propos d’un « léger changement » dans la monétisation des créateurs, indiquant que les utilisateurs qui publient des informations erronées corrigées par les Community Notes sur X ne pourront pas monétiser ces messages. « Nous apportons un léger changement à la monétisation des créateurs : Tous les messages corrigés par @CommunityNotes ne pourront plus faire l’objet d’un partage de revenus. L’idée est de maximiser l’incitation à l’exactitude plutôt qu’au sensationnalisme », a tweeté Musk.

Musk a toutefois ajouté qu’il serait « évident » d’utiliser les Community Notes pour attaquer d’autres utilisateurs de la plateforme afin de les démonétiser, étant donné que le code et les données de la plateforme sont tous open source. Ce changement intervient après qu’il a été rapporté que X était devenu un centre de désinformation et d’extrémisme depuis que Musk a racheté le site il y a un an.

Worth “noting” that any attempts to weaponize @CommunityNotes to demonetize people will be immediately obvious, because all code and data is open source

—Elon Musk (@elonmusk) October 29, 2023