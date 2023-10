La mise à jour de Telegram apporte des améliorations aux aperçus des réponses et des liens

L’une des applications de messagerie les plus populaires, Telegram, ajoute de nouvelles fonctionnalités à des fonctions telles que les réponses et le partage de liens. Les nouveaux changements apportés par la dernière mise à jour promettent une plus grande personnalisation de ces deux fonctionnalités et un tas d’autres petites améliorations.

Pour la première fois depuis que Telegram a introduit les réponses en 2015, l’application offre la possibilité de citer des parties spécifiques d’un message. Les utilisateurs de Telegram peuvent désormais appuyer sur la citation pour se concentrer sur l’endroit exact du message original avec une animation.

Pour tester cette fonctionnalité, appuyez sur le message (sur iOS, vous devez maintenir la touche enfoncée), puis maintenez la touche enfoncée et faites-la glisser pour sélectionner le texte et choisissez « Citation ». En outre, les utilisateurs de Telegram peuvent également envoyer des réponses à d’autres discussions. Pour répondre dans une autre discussion, vous pouvez désormais appuyer sur la barre de réponse au-dessus du champ de saisie, sélectionner « Répondre dans une autre discussions », puis choisir l’endroit où vous voulez l’envoyer.

Une autre amélioration apportée par la dernière mise à jour de Telegram est la possibilité d’ajouter un formatage de citation à n’importe quel texte, y compris à plusieurs citations dans une même réponse. Le menu contextuel a été mis à jour pour offrir une expérience plus rationnelle.

La fonction de prévisualisation des liens a été entièrement remaniée pour donner plus de contrôle aux utilisateurs. Par exemple, les utilisateurs de Telegram peuvent désormais modifier la taille des médias, choisir l’endroit où l’aperçu apparaît (au-dessus ou au-dessous du message), ainsi que sélectionner le lien à prévisualiser s’il y en a plusieurs. Enfin, il est désormais possible d’appuyer n’importe où dans la zone de prévisualisation pour ouvrir un lien.

Des mises à jour des Stories

Pour les utilisateurs Premium, Telegram a ajouté l’option de personnaliser encore plus leur compte en choisissant une couleur ou une combinaison de couleurs. Cette fonctionnalité spécifique modifiera la couleur du nom d’un compte dans tous les groupes, les liens qu’il envoie et les réponses à ses messages. De plus, il est désormais possible de choisir une icône qui servira de motif.

Le dernier point fort de la dernière mise à jour de Telegram concerne les Stories. Quelques améliorations ont été ajoutées, comme la possibilité d’avancer ou de reculer rapidement dans les vidéos, ainsi que la possibilité de régler la luminosité en utilisant le flash frontal.