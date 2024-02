Telegram lance des fonctionnalités inédites : organisation avancée et confidentialité renforcée

Telegram vient de déployer une mise à jour riche en nouvelles fonctionnalités, apportant des améliorations majeures à ses Messages enregistrés, ainsi que l’introduction de messages vocaux et vidéo à usage unique, des accusés de lecture détaillés, et bien plus encore.

La mise à jour est maintenant disponible sur Android (Google Play ou le site Web de Telegram) et iOS (App Store), faisant avancer Telegram pour Android à la version 10.6.3 ou ultérieure.

Messages enregistrés 2.0

Auparavant utilisé pour les notes et les messages transférés, l’outil Messages enregistrés de Telegram a été amélioré pour devenir un système de stockage robuste pour les liens, les médias et les favoris. Les utilisateurs peuvent désormais organiser les messages enregistrés par chat, utiliser des tags pour une meilleure catégorisation, et y accéder facilement depuis le nouvel onglet « Enregistrements » dans les médias partagés.

Un nouveau mode « Voir comme échange » permet de voir une liste de discussions privées, de groupes et de canaux d’où les messages ont été transférés, facilitant l’accès et permettant d’épingler les échanges préférés en haut.

Pour améliorer l’organisation, plusieurs tags basés sur des emojis peuvent être ajoutés aux messages enregistrés. Les utilisateurs Premium peuvent utiliser des tags, rendant plus simple le filtrage et la recherche de messages spécifiques.

Les discussions, groupes et canaux disposent maintenant d’un onglet « Enregistrements » dans la section de médias partagés, rendant l’accès aux messages transférés vers les Messages enregistrés depuis un chat particulier sans effort.

Amélioration de la Recherche

La fonctionnalité de recherche dans tous les chats a été améliorée, facilitant la navigation dans les résultats de recherche et leur affichage sous forme de liste compacte.

Messages vocaux et vidéo à lecture unique

Un paramètre de Lecture unique est désormais disponible pour les messages vocaux et vidéo, permettant leur lecture une seule fois avant suppression automatique.

Pause et reprise de l’enregistrement

Les utilisateurs peuvent désormais mettre en pause et reprendre l’enregistrement de messages vocaux ou vidéo, éliminant la nécessité d’envoyer plusieurs messages.

Heure de lecture dans les discussions privées

Dans les discussions en tête-à-tête, les utilisateurs peuvent maintenant voir l’heure exacte à laquelle leurs messages ont été ouverts. Les heures de lecture ont des paramètres de confidentialité basés sur le statut de Présence en ligne, et sont visibles pendant 7 jours avant suppression.

Présence en ligne et heure de lecture unidirectionnelle

Les utilisateurs de Telegram Premium peuvent cacher leur présence en ligne et heures de lecture tout en voyant celles des autres. Cette fonctionnalité est personnalisable et permet un contrôle de la confidentialité accru.

Permissions d’envoyer des messages privés

Les utilisateurs Premium peuvent choisir qui peut leur envoyer des messages, en sélectionnant entre « Tout le monde » ou « Mes Contacts et utilisateurs Premium ».

Cette fonctionnalité restreint les discussions des utilisateurs qui ne sont pas des contacts ou des membres Premium, à moins que l’utilisateur Premium n’initie la conversation.

Temps de chargement plus rapide, et Stories de haute qualité

Les stories vidéo se chargent désormais quatre fois plus vite, et les utilisateurs Premium peuvent les visualiser en haute qualité. Tous les utilisateurs peuvent contrôler la vitesse de lecture dans les stories vidéo.

Nouveau design pour les contacts partagés

Les messages avec des contacts partagés affichent désormais mieux, reflétant la couleur choisie et les icônes d’emoji dans les Paramètres d’Apparence.

Amélioration des messages vidéo sur iOS

L’enregistrement de messages vidéo sur iOS a été amélioré pour une qualité plus claire, un changement de caméra plus rapide et une réduction du tremblement de la caméra.

Icônes d’application sur macOS

Telegram pour macOS permet maintenant aux utilisateurs de choisir parmi 15 icônes pour personnaliser l’apparence de leur application dans le dock, depuis Paramètres > Apparence > Icône de l’Application.