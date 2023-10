Google Bard peut désormais répondre à vos requêtes IA en temps réel, comme ChatGPT

Comme auparavant, lorsque Google Bard a fini de répondre, vous pouvez afficher d’autres réponses en cliquant sur le lien Afficher les autres brouillons en haut à droite. Vous pouvez également cliquer sur le bouton du curseur en bas pour modifier la réponse (la rendre plus courte ou plus simple, par exemple).

Les chatbots d’IA générative comme ChatGPT, Bing Chat et Google Bard continuent d’évoluer et de s’améliorer, et l’assistant intelligent de Google est le dernier à bénéficier d’une mise à jour de ses fonctionnalités : il peut désormais vous répondre en temps réel, si vous le souhaitez.