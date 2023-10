Apple serait en train de développer de nouveaux MacBook de 12 et 13 pouces pour le secteur de l’éducation

Un nouveau rapport suggère qu’Apple pourrait développer de nouveaux modèles de MacBook de 12 et 13 pouces. Citant des sources industrielles, le rapport affirme qu’Apple destinerait ces deux machines au secteur de l’éducation.

En début de semaine, Ming-Chi Kuo a allégué qu’Apple envisageait un modèle de MacBook plus abordable, les prix commençant actuellement à 1 199 euros pour un MacBook Air de la génération actuelle. Ce rapport faisait suite à un rapport analogue publié par DigiTimes un mois plus tôt, dans lequel le site Web déclarait :

Selon certaines sources, Apple lancera probablement une nouvelle ligne de produits pour ses MacBook à bas prix afin de les différencier des gammes existantes MacBook Air et Pro. L’aspect extérieur utilisera toujours un boîtier métallique, mais composé de matériaux différents. Le prix unitaire des composants mécaniques sera plus bas, permettant un prix plus abordable destiné au marché de l’éducation, analogue au positionnement des Chromebooks.

Comme le note 9to5Mac, les prix des Chromebooks varient énormément, notamment suite à l’introduction du programme Chromebook Plus. Pour rappel, ce programme comprend des appareils tels que les Chromebook Plus 514 et Chromebook Plus 515 d’Acer, qui reposent respectivement sur des APU AMD Ryzen 7000 et des processeurs Intel Core de 13e génération. Néanmoins, un MacBook moins cher pourrait s’immiscer dans l’offre actuelle d’Apple pour le secteur de l’éducation, qui reste dominée par les iPad d’entrée de gamme.

Selon yeux1122, une affiche de Naver, Apple est réellement en train de développer des MacBook de 12 et 13 pouces pour le marché de l’éducation. Alors que yeux1122 affirme avoir obtenu cette information d’une « source de la chaîne d’approvisionnement », 9to5Google pense le contraire.

Le site Web affirme plutôt que « presque tout ce qui est posté par le compte est basé sur ce qu’il a lu sur Weibo et d’autres réseaux sociaux chinois ». En d’autres termes, il semble que les rumeurs d’un retour du MacBook de 12 pouces ne soient pas fondées pour l’instant.