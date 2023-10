La série Galaxy Watch 7 devrait être équipée d’un nouveau chipset Exynos 3 nm

Leur apparition dans la Galaxy Watch7 et ses variantes est désormais prévue pour le second semestre 2024.

Elle est censée fournir des puces 35 % plus petites, tout en offrant jusqu’à 30 % de performances supplémentaires et en consommant 50 % d’énergie en moins par rapport à leurs prédécesseurs de 5 nm .

Samsung pourrait être sur le point de ramener les puces Exynos dans sa série Galaxy S24 en 2024 — encore une fois, la puce phare 2400 en question est censée être en 4 nm, ce qui la rendrait plus moderne que, disons, la puce W930 fabriquée pour la série Galaxy Watch 6, au moins. Cependant, pour quelque chose d’encore plus récent que l’un ou l’autre, il faudra peut-être se tourner vers les successeurs de la Galaxy Watch 7.