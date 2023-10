by

by

Voici la Xiaomi Watch S3 avec son écran AMOLED de 1,43 pouces et HyperOS

Voici la Xiaomi Watch S3 avec son écran AMOLED de 1,43 pouces et HyperOS

En plus de la série Xiaomi 14 et d’autres appareils, Xiaomi a présenté la Xiaomi Watch S3, la dernière smartwatch de l’entreprise avec un boîtier en acier inoxydable. Elle est disponible en version eSIM avec un bracelet en cuir marron et en version Bluetooth avec un bracelet en caoutchouc fluoré, toutes deux dotées d’un écran AMOLED de 1,43 pouce.

La lunette interchangeable innovante de Xiaomi, la première du genre, vous permet de passer facilement à des lunettes personnalisées en les tournant et en les réglant simplement. Ces cadrans de montre comprennent des animations dynamiques et des effets sonores exclusifs, donnant l’impression de déclencher un mécanisme de précision.

La Xiaomi Watch S3 fonctionne avec le tout nouveau HyperOS, qui prend en charge plus de 150 modes de sports, y compris les activités de plein air, le ski, les jeux de balle, la danse, et plus encore, couvrant ainsi un large éventail de scénarios d’activité. En outre, elle est dotée d’un module de détection de la fréquence cardiaque à 12 canaux, qui augmente la précision de la fréquence cardiaque de 20 %.

De plus, la Xiaomi Watch S3 prend en charge le positionnement indépendant par 5 satellites à double fréquence pour un suivi GPS précis. La montre intègre également une antenne à double couche qui améliore de 50 % la réception de l’antenne GNSS, garantissant ainsi un enregistrement précis des itinéraires extérieurs tout en conciliant vitesse et précision.

Spécifications de la Xiaomi Watch S3

Écran AMOLED de 1,43 pouce (466 x 466 pixels), luminosité jusqu’à 600 nits, 256 niveaux de luminosité adaptative

Xiaomi HyperOS

Capteurs : Capteur de fréquence cardiaque (y compris l’oxygène du sang), capteur d’accélération, gyroscope, capteur géomagnétique, capteur de pression atmosphérique, capteur de lumière ambiante.

Plus de 150 modes de sports

Suivi des activités quotidiennes, santé des femmes, détection des chutes, surveillance du stress, entraînement respiratoire, surveillance du sommeil et de la fréquence cardiaque

Résistant à l’eau (50 mètres)

Dimensions : 47 × 47 × 12 mm ; Poids : 44 g

Matériau du bracelet : Caoutchouc fluoré/cuir

Double bande : L1+L5 (GPS | Galileo | Glonass | Beidou | QZSS)

Support eSIM, supporte 4G/3G, 2,4 GHz/5 GHz Wi-Fi, Bluetooth 5.2

Batterie de 486 mAh, jusqu’à 7 jours en utilisation normale et 3 jours en utilisation intensive (version LTE), jusqu’à 15 jours en utilisation normale et 5 jours avec AOD ON (version BT)

Prix et disponibilité

La Xiaomi Watch S3 est disponible en noir, argent et marron (cuir), et offre plusieurs options de couleurs pour les bracelets en cuir ou en silicone.

Elle est disponible en deux versions : la version e-SIM avec bracelet en cuir : prix de 999 CNY (environ 130 euros) tandis que la version Bluetooth est vendue à partir de 799 CNY (environ 105 euros). Elle peut être commandée à partir d’aujourd’hui en Chine.