Elon Musk fera un don d’un milliard de dollars à Wikipédia pour changer son nom

Elon Musk a de nouveau fait parler de lui, mais pas pour un projet révolutionnaire. Elon Musk a proposé de verser un milliard de dollars à Wikipédia, avec un brin de fantaisie.

Sur son ton habituel, le fondateur de SpaceX et de Tesla a précisé qu’il y avait un piège à ce genre d’offre : Wikipédia devrait se rebaptiser « Dickipedia ». Elon Musk a précisé que sa demande inhabituelle concernait l’exactitude des informations, ajoutant un côté ludique à sa proposition.

L’offre inhabituelle d’Elon Musk à Wikipédia a rapidement attiré l’attention des utilisateurs de X (anciennement Twitter) dans le monde entier. Un utilisateur a exhorté Wikipédia à relever le défi, et Musk, qui ne laisse jamais passer une occasion de faire de la comédie, a ajouté un élément nouveau : Wikipédia devrait conserver le nom « Dickipedia » pendant au moins un an, comme l’a rapporté India Today.

Le magnat de la technologie a posté un cliché de la page d’accueil de Wikipédia avec la mention bien visible « Wikipédia n’est pas à vendre » pour appuyer son idée. Un « appel personnel de Jimmy Wales », l’un des cofondateurs de Wikipédia, a également été ajouté au site. Musk a déclaré en plaisantant que la fondation Wikimedia n’avait pas besoin de dons aussi importants, car le texte intégral de Wikipédia pouvait tenir sur un smartphone. Sur le ton de la plaisanterie, il a demandé cette information pour sa page Wikipédia.

I will give them a billion dollars if they change their name to Dickipedia https://t.co/wxoHQdRICy —Elon Musk (@elonmusk) October 22, 2023

Elon Musk a poursuivi la conversation sur les réseaux sociaux en demandant à Wikipédia d’ajouter un émoji représentant une vache et un caca à son article, ce qui a attiré beaucoup d’attention sur X, qu’il a acheté l’année dernière.

Le fondateur de Wikipédia répond

Jimmy Wales, le fondateur de Wikipédia, semble avoir répondu à l’offre d’Elon Musk dans une déclaration intitulée « Wikipédia : pas redevable à quelqu’un d’autre que vous » sur le site Web. Wales a demandé aux visiteurs d’envisager de verser 3 dollars à la Wikimedia Foundation pour la valeur qu’ils ont tirée de Wikipédia.

Il a reconnu que dans d’autres parties du monde, il est difficile de naviguer sur l’Internet dans un monde rempli de fraudeurs et de fausses informations.

Elon Musk et Wikipédia se sont déjà affrontés par le passé. Jimmy Wales a reproché à Musk d’avoir supprimé les détracteurs de Recep Tayyip Erdogan avant une élection cruciale. Musk avait accédé à la demande de la Turquie d’imposer des restrictions de contenu, contrairement à la position de Wales. Wales a déclaré que Wikipédia avait lutté contre la liberté d’expression dans des circonstances analogues, allant même jusqu’à porter l’affaire devant la Cour suprême turque.

En réponse, Elon Musk avait alors proposé deux options : fermer complètement Twitter ou limiter l’accès à certains messages, sans préciser laquelle des deux options prévaudrait.

Il est à noter que la législation turque autorise le blocage de sites Web jugés offensants ou représentant un danger pour la sécurité nationale, ce qui explique que Wikipédia ait été restreint dans ce pays pendant plus de deux ans.

L’autre entreprise d’Elon Musk vaut désormais 7 milliards de dollars

Dans un autre registre, l’entreprise d’Elon Musk, The Boring Company, a récemment atteint une valeur implicite de 7 milliards de dollars grâce à la vente d’actions d’investisseurs et d’employés. Le montant auquel ces actions ont été vendues est supérieur de 22 % à ce que l’entreprise avait demandé lors de son dernier tour d’investissement.

Selon The Street, les actions de l’entreprise auraient été évaluées à 24 dollars chacune, contre 19 dollars lors du tour d’investissement de série C de 675 millions de dollars en avril de l’année précédente. Actuellement, on suppose que The Boring Company a permis aux investisseurs d’acheter des actions supplémentaires d’une valeur de 20 millions de dollars lors de sa récente vente.

Le principal attrait de The Boring Company réside dans sa capacité à utiliser des technologies de pointe pour augmenter la vitesse de creusement des tunnels et réduire les dépenses. Sa machine, baptisée « Prufrock », peut creuser un kilomètre en une semaine seulement, ce qui représente une avancée majeure dans la construction de tunnels. On s’attend à ce que les versions ultérieures soient encore plus efficaces.