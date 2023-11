Gmail pourrait bientôt vous permettre de dicter tous vos emails professionnels

by

La rédaction de vos messages Gmail en déplacement pourrait bientôt être beaucoup plus simple grâce à plusieurs modifications et mises à jour. Gmail travaillerait sur une fonction de « voice compose » qui permettrait aux utilisateurs de rédiger des messages en utilisant uniquement leur voix, l’intelligence artificielle, les aidant à affiner et à finaliser leurs messages avant de les envoyer.

Cette nouvelle fonctionnalité pourrait faire partie d’une extension de l’outil existant « Aidez-moi à écrire », qui fait partie de la plateforme Duet AI de l’entreprise et qui s’est de plus en plus imposée dans Google Workspace au cours des derniers mois.

La mise à jour a été révélée par 9to5Google, qui s’est plongé dans l’APK de la dernière version de Gmail pour essayer de voir quelles sont les nouvelles fonctionnalités à venir.

L’extension de la composition vocale pourrait être un outil incroyablement utile pour ceux qui souhaitent envoyer des messages ou des réponses rapides pendant leurs déplacements ou lorsqu’ils se rendent à une réunion ou à un rendez-vous, Duet AI se chargeant de transformer votre note vocale en un message formel.

L’équipe de 9to5Google a également découvert des signes indiquant que la fonction « Aidez-moi à écrire » de Duet AI pourrait également faire l’objet d’une légère révision concernant son mode de lancement. L’outil était auparavant lancé à l’aide d’une icône dans le coin inférieur droit de l’écran de composition, mais cette icône (qui prend la forme d’un stylo avec une étincelle) semble maintenant s’être déplacée vers un nouvel emplacement en tête du message, à côté des boutons de menu Pièce jointe, Envoyer, ce qui l’aligne sur la disposition standard de Gmail.

L’IA au coeur de la fonctionnalité

Si votre message est vide, le fait de cliquer sur « Aidez-moi à écrire » vous proposera désormais une invite ou une suggestion pour le message. Si vous avez commencé à écrire, un menu « Affiner mon message » s’affiche, proposant des options telles que Élaborer et Raccourcir, ainsi que « Écrire un brouillon », qui renvoie au champ de prompt.

Les modifications apportées à la fonction « Aidez-moi à écrire » ont été déployées pour Gmail sur Android et iOS aujourd’hui, mais pour ce qui est de la « composition vocale », nous devrons attendre et voir — car bien que leur présence dans l’APK soit une bonne indication que Google travaille à leur introduction, cela pourrait encore prendre un certain temps.

« Aidez-moi à écrire », qui n’était auparavant disponible que pour les testeurs inscrits à Workspace sur le bureau, peut modifier un e-mail que vous avez déjà écrit, ou vous pouvez fournir à l’outil un message rapide et il rédigera l’ensemble pour vous, avant de vous permettre de le modifier vous-même, ou d’utiliser les mêmes raffinements pour ajuster la longueur et le ton.