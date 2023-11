WhatsApp peut lancer des appels de groupe avec un maximum de 31 participants

Mais ce n’est pas tout, puisque le mois dernier, la famille Meta, qui comprend WhatsApp, Messenger et Instagram, a accueilli un nouvel assistant IA qui promet de fournir aux utilisateurs des informations en temps réel et de leur donner la possibilité de générer des images à partir de leurs invites textuelles en quelques secondes.

Auparavant, WhatsApp vous permettait d’organiser des appels de groupe avec jusqu’à 32 participants, mais il y avait un hic : vous ne pouviez choisir que 15 contacts au départ. Désormais, avec les dernières mises à jour, vous pouvez participer à des appels de groupe avec l’intégralité des 32 participants dès le départ . Il s’agit de rendre l’expérience d’appel plus fluide et meilleure.