Un prochain événement de formation « secret » est prévu par Apple, et il est centré sur le casque de réalité mixte Vision Pro qui serait également présent dans ses propres boutiques.

Ce programme aurait pour but de réunir à Cupertino, en Californie, dans les premiers mois de l’année 2024, des employés de boutiques sélectionnées dans différentes régions du pays, afin de préparer l’arrivée de ce dispositif portable.

Cet événement devrait aider les clients et Apple à mieux faire connaître le Vision Pro aux clients, d’autant plus qu’il sera difficile de le commercialiser auprès du public et de le gérer dans les magasins.

L’événement de formation « secret » de l’Apple Vision Pro est imminent

De nombreuses personnes entrent dans les Apple Stores du monde entier pour découvrir en avant-première les dernières technologies de l’entreprise, et il en sera bientôt de même pour le Vision Pro. Ainsi, Apple serait en train de planifier un événement de formation « secret » qui invitera certains employés à Cupertino, en Californie, pour cet événement spécial, en préparation de l’arrivée de la Vision Pro, a déclaré Mark Gurman dans sa dernière lettre d’information « Power On ».

L’analyste technique considère que cet événement aura lieu dans les premiers mois de 2024, et c’est aussi à peu près au même moment qu’Apple apportera les Vision Pro dans des magasins sélectionnés, pour que le monde entier puisse les voir en avant-première.

Cette information a été récemment détaillée dans un mémo qu’Apple a envoyé à ses employés, leur donnant la possibilité de postuler au programme de formation en question.

Les employés qui se sont inscrits et qui ont été sélectionnés par Apple pour cette expérience unique à Cupertino, en Californie, seront également chargés d’apporter leurs connaissances du siège à leurs boutiques respectives. Il est centré sur l’appareil Vision Pro, d’autant plus que de nombreuses personnes chercheront à tester et à essayer l’appareil, les personnes formées pour le manipuler garantissant également la meilleure expérience possible pour ceux qui l’utiliseront.

Des préparatifs de grande ampleur commencent

L’Apple Vision Pro est peut-être le premier appareil de Cupertino à être annoncé tôt et à faire l’objet d’une préparation massive pour que le monde entier l’attende, ouvrant également des kits massifs aux développeurs pour qu’ils créent des applications et des expériences. Avec le SDK visionOS, les développeurs disposent de nouveaux outils et de kits de développement, le tout en préparation du Vision Pro.

Depuis sa présentation à la WWDC 2023, la Vision Pro a conquis le monde entier, notamment grâce aux capacités massives promises et démontrées par Apple, parmi les wearables les plus avancés à venir. À l’heure actuelle, personne ne s’est approché de ce qu’Apple s’apprête à faire vivre au monde, même avec la sortie antérieure du Quest 3 de Meta.

Des préparatifs massifs sont déjà en cours du côté d’Apple pour l’arrivée future de la Vision Pro dans le monde, et beaucoup attendent déjà l’appareil au début de 2024, d’après les promesses de Cupertino. Cependant, alors que l’appareil se vend déjà tout seul pour certains, les employés d’Apple chargés de la vente au détail reçoivent toujours des invitations spéciales pour un événement de formation, destiné à former son personnel à la manipulation, à la vente et à la mise en valeur du Vision Pro qui sera disponible en magasin.