La série Xiaomi 14 et HyperOS seront présentés le 26 octobre

Xiaomi vient de confirmer la date de lancement de son prochain smartphone phare Xiaomi 14. En outre, le très attendu HyperOS, qui remplace MIUI, devrait également être présenté en même temps que le nouveau smartphone. Quelques jours seulement après le sommet Snapdragon, Xiaomi lancera le premier smartphone doté du Snapdragon 8 Gen 3, alors voyons tous les détails dans cet article.

Annoncée pour la première fois sur Weibo, la société a confirmé que la série Xiaomi 14 et le système d’exploitation HyperOS seront lancés le 26 octobre 2023. Alvin, le vice-président mondial de Xiaomi, a également partagé les teasers de l’événement de lancement sur son compte X (anciennement Twitter).

De plus, il a demandé aux fans de rester à l’écoute pour les « smartphones phares x HyperOS », suggérant que le changement majeur du système d’exploitation MIUI original de Xiaomi vers HyperOS aura lieu bientôt. L’heure de lancement de la série Xiaomi 14 est à 19 h CST (heure de Chine), l’événement aura donc lieu à 2 h 30 en France. Autrement dit, Xiaomi dévoilera ses dernières innovations en seulement trois jours !

Can’t wait for the #Xiaomi14 flagship series launch event. Coming in just 3 more days! Stay tuned for flagship phones x HyperOS! pic.twitter.com/CBoYrHKn0C —Alvin @Xiaomi (@atytse) October 23, 2023

En ce qui concerne les principales attractions, la série Xiaomi 14 sera certainement équipée d’un chipset Snapdragon 8 Gen 3, selon les rapports de Weibo. Elle sera également équipée d’un système de charge rapide de 120 W et d’un capteur photo de 1 pouce.

Les discussions autour de la caméra suggèrent également que les téléphones Xiaomi 14 utiliseront des objectifs Leica Summilux ainsi qu’une optimisation supérieure de l’image.

La première annonce du Snapdragon 8 Gen 3

Alors que le chipset Snapdragon 8 Gen 3 n’a pas encore été lancé, sa sortie se rapproche et n’est plus qu’à un jour près. Nous avons également vu d’autres fuites concernant le Xiaomi 14 Pro, y compris son design qui a fait surface en ligne dans des rendus 3D récemment. Selon les fuites, nous pouvons également nous attendre à ce que ce smartphone phare dispose d’une résistance à l’eau et à la poussière IP68 et qu’il intègre la technologie de refroidissement liquide Iceloop.

La série Xiaomi 14 sera également la première à être lancée avec HyperOS préinstallé. Cette nouvelle mise à jour du système d’exploitation promet d’améliorer considérablement l’écosystème Xiaomi. L’entreprise prévoit activement d’étendre l’utilisation de son HyperOS multiplateforme aux tablettes, aux voitures électriques et à différents appareils de la maison connectée.