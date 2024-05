VMware Fusion et Workstation Pro : Désormais gratuits pour les particuliers

L’acquisition de VMware par Broadcom l’année dernière a entraîné de nombreux bouleversements au sein de l’entreprise, notamment des licenciements, des changements importants dans la manière dont elle aborde les licences logicielles et une colère générale de la part des clients et des partenaires. Broadcom a également mis fin à la version gratuite de l’hyperviseur vSphere/ESXi de VMware au début de l’année, obligeant les particuliers à trouver d’autres solutions.

Aujourd’hui, l’éditeur de logiciels de virtualisation et d’informatique en cloud VMware a annoncé que son logiciel de bureautique phare était désormais gratuit pour les particuliers.

Les utilisateurs individuels peuvent désormais télécharger et utiliser gratuitement VMWare Fusion Pro pour Mac ou VMWare Workstation Pro pour PC. VMWare demande toujours aux clients commerciaux de payer une licence, mais l’entreprise a considérablement simplifié la tarification (il n’y a plus qu’une seule UGS qui coûte 120 dollars par an, au lieu de 40 UGS différentes). Mais VMware utilise essentiellement le système d’honneur : c’est à vous de décider si vous avez besoin d’un abonnement commercial, et il n’y a effectivement aucune différence entre la version gratuite et la version payante.

Il existe toutefois une petite différence : si vous utilisez la version gratuite, vous verrez un message indiquant que « Ce produit est sous licence pour un usage personnel uniquement ». Ce message disparaît si vous payez une licence.

Les logiciels Workstation et Fusion Pro de VMware vous permettent de créer une machine virtuelle sur pratiquement n’importe quel ordinateur, d’installer un système d’exploitation et d’exécuter des logiciels à l’intérieur d’un système d’exploitation hôte. Cela permet notamment d’exécuter un système d’exploitation alternatif sans redémarrer, ou d’exécuter une instance distincte de votre système d’exploitation principal dans un environnement de type « bac à sable » à des fins de sécurité, de test ou de développement.

Un seul compte VMware suffit…

Dans le cadre de l’annonce de la gratuité de ses produits Pro pour les utilisateurs personnels, VMware a également révélé qu’elle mettait fin à ses produits VMware Workstation Player et Fusion Player, qui étaient ses produits de virtualisation gratuits et dépouillés. Si vous utilisiez l’un de ces produits, VMware indique que vous pouvez désormais passer à la version Pro gratuitement et supprimer votre clé de licence pour débloquer toutes les fonctionnalités.

S’il est difficile d’affirmer que prendre une application payante et la rendre gratuite pour un usage personnel est une mauvaise chose, les choses sont un peu moins tranchées pour les clients professionnels. Si la licence de 120 dollars par an est raisonnablement compétitive, c’est aussi la seule option que VMware propose à ses clients professionnels pour l’avenir. En d’autres termes, vous ne pouvez pas acheter une licence perpétuelle et continuer à utiliser le logiciel indéfiniment. Vous devez payer un abonnement si vous souhaitez obtenir une licence commerciale pour utiliser les logiciels VMware Fusion ou Workstation.

Il ne faut pas oublier que, contrairement à VirtualBox et à d’autres applications de virtualisation, vous devez créer un compte et fournir certaines informations personnelles avant de pouvoir télécharger et utiliser les versions gratuites des applications VMware Pro.