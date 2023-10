Facebook et Instagram testent des icônes thématiques pour leurs applications Android

Les versions Alpha et Beta les plus récentes des applications Facebook et Instagram sur Android prennent désormais en charge les icônes thématiques d’Android. Cela confirme les récentes rumeurs selon lesquelles Meta travaillait sur l’ajout de cette fonctionnalité aux icônes de ses applications, des années après qu’elle soit devenue disponible dans l’ensemble du système d’exploitation.

La thématisation automatique, y compris les icônes thématiques, a été introduite dans Android avec la version 12 du système d’exploitation. Cette fonctionnalité extrait les couleurs dominantes de votre fond d’écran et les applique à l’ensemble de l’interface, ce qui permet d’obtenir un aspect plus minimal et plus cohérent.

Au départ, il était possible de choisir parmi huit palettes de couleurs, mais ce nombre a doublé avec Android 13 et s’est encore élargi avec une option monochrome sur Android 14. Pourtant, alors que les icônes d’applications populaires étaient de plus en plus adoptées, il restait toujours un irréductible : Meta.

Heureusement, la situation est en train de changer, car les icônes d’Instagram et de Facebook prennent désormais en charge la thématisation automatique sur Android dans leurs applications Beta et Alpha, ce qui signifie qu’elles seront probablement bientôt déployées dans leurs versions stables.

Cela a été repéré par des utilisateurs utilisant actuellement ces versions et rapporté par Mishaal Rahman sur X.

Facebook also now has a themed icon on Android, starting with version 439.0.0.0.30 (alpha)! Thanks to White_Eagle_ on Telegram for the tip! https://t.co/dcZD43JcAy pic.twitter.com/98OXGOdIFV —Mishaal Rahman (@MishaalRahman) October 22, 2023

Enfin !

Disponible dès à présent dans les versions 307.0.0.0.42 (beta) d’Instagram et 439.0.0.0.30 (alpha) de Facebook, cette nouveauté marque un tournant dans la manière dont Meta gère l’implémentation de nouvelles fonctionnalités Android. Cela a été mis en évidence plus récemment par le déploiement limité d’une nouvelle mise en page Instagram pour les tablettes, qui peut être testée dès maintenant en utilisant un appareil à écran plus large, comme le Google Pixel Fold sur Android 14 QPR1 Beta.

Pour ceux qui aiment avoir des icônes assorties sur l’écran d’accueil de leur Android, la prise en charge d’une icône thématique assortie pour ces deux applications pourrait enfin mettre fin au problème de devoir les cacher à l’intérieur d’un dossier ou de les pousser vers un flux secondaire (si ce n’est de les cacher complètement). Espérons que cette fonctionnalité arrivera rapidement dans les canaux stables, peut-être juste à temps pour la prochaine mise à jour de sécurité d’Android ou pour le Pixel Feature Drop de décembre.