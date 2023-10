Voici à quoi pourrait ressembler le HomePod d’Apple doté d’un écran

Alors que les avantages qu’un écran apporterait au HomePod 2 sont discutables, Apple semble déterminé à ajouter un écran à son enceinte connectée, avec de nouvelles rumeurs qui émergent et qui suggèrent que c’est le plan pour le HomePod 3.

Bien que ce ne soit plus une nouvelle qu’Apple travaille sur l’incorporation d’un écran connecté à son HomePod, sa « célèbre » enceinte cylindrique, cela a récemment été divulgué par un initié qui a été en mesure de mettre la main sur le produit réel. Ledit produit serait le prototype d’Apple pour le HomePod de nouvelle génération, et il ne sera plus axé sur ses capacités de haut-parleur, car il pourrait s’agir d’un appareil autonome.

Le HomePod d’Apple n’a pas connu de mises à niveau massives au cours des dernières années, et cela apporterait une mise à niveau significative à l’appareil, s’alignant sur ses principaux concurrents actuels.

@KosutamiSan, un célèbre initié et spéculateur d’Apple, a divulgué des images du dernier prototype HomePod de l’entreprise technologique, et la source affirme que cette coque de cadre est dotée d’un verre sur le dessus. Le nouveau HomePod sera doté de cet écran connecté entouré de bordures noires, destiné à apporter des commandes tactiles aux utilisateurs.

Les détails exacts et les fonctionnalités qu’apportera la prochaine version du HomePod ne sont pas encore connus de l’entreprise, mais selon les fuites, celui-ci sera bientôt surmonté d’un écran connecté. Celui-ci remplacera les précédentes commandes tactiles centrées uniquement sur le volume, lecture/pause, l’alimentation et les autres boutons.

Selon des sources qui se sont confiées à 9to5Mac, ce prototype est toujours en cours de développement, bien « « qu’Apple n’ait pas encore décidé » s’il sera effectivement lancé. Le nom de code de l’appareil serait B720, pour référence future. Le rapport de 9to5Mac ajoute également que des modifications ont été apportées à certaines applications tvOS afin qu’elles puissent fonctionner sur des écrans ayant un rapport hauteur/largeur différent — ce qui n’est pas négligeable, sachant que les HomePod actuels fonctionnent avec une version modifiée de tvOS.

An Engineering build HomePod frameshell with a completely different glass on top—it’s set for touchscreen, with black bezel

The design of shell is similar to HomePod 2nd gen’s, not the 1st gen—it stands  might decided add 🖥️ for 2’s but not at last, OR it’s next generation pic.twitter.com/W5zRIVGPiK

—Kosutami (@KosutamiSan) October 21, 2023