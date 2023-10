Instagram annonce de nouveaux outils créatifs pour les utilisateurs

Cette nouvelle fonctionnalité permet aux utilisateurs d’informer leurs amis et abonnés de leur journée spéciale , encourageant une célébration vibrante remplie d’autocollants et de confettis.

L’un des comportements les plus courants sur Instagram, en particulier chez les jeunes, est la célébration des anniversaires. Pour rendre cette expérience encore plus excitante, Meta a introduit la fonction « Anniversaire » .