Les modèles d’iPad Pro de 2024 utiliseront des écrans LCD, et non OLED

Depuis un certain temps, la rumeur veut que les tablettes iPad Pro 2024 soient équipées de panneaux OLED remplaçant l’écran LCD de l’appareil de 11 pouces et l’écran Mini-LED de l’appareil de 12,9 pouces. En juillet dernier, lorsque les jours étaient plus longs et les températures plus élevées, tout était sur la bonne voie selon les personnes au courant.

Cinq mois auparavant, Samsung Display et LG Display auraient conclu des accords avec Apple pour lui fournir des panneaux OLED.

Une nouvelle information de DigiTimes relayée par MacRumors cite une source industrielle selon laquelle Apple mettrait en suspens la transformation OLED de sa gamme de tablettes la plus haut de gamme.

Au lieu de cela, Apple n’utilisera plus le rétroéclairage mini-LED pour l’unité à plus grand écran et les modèles iPad Pro de 11 pouces et 12,9 pouces utiliseront un rétroéclairage LCD. Selon le système de dénomination propre à Apple, l’écran mini-LED était appelé « Liquid Retina XDR Display », tandis que les deux écrans seront désormais dotés d’un « Liquid Retina Display » à base de LCD.

Le rapport de DigiTimes, qui frappe aussi souvent qu’il frappe un coup de circuit, indique que les coûts de production plus élevés liés à l’utilisation du rétroéclairage Mini-LED constituent un « obstacle à une adoption plus large par l’industrie ». Cependant, on note que la question ici est de savoir si Apple est en train de passer l’iPad Pro à l’OLED, et non pas le modèle 11 pouces au mini-LED. Le rapport indique également que le retour d’Apple au rétroéclairage LCD « pourrait être motivé par l’accent mis par l’entreprise sur l’évolutivité et la pénétration du marché ».

Des doutes sur le rapport

La décision d’équiper les deux iPad Pro (2024) d’un rétroéclairage LCD retardera le début de la production, selon le rapport, du début du mois prochain au « début 2024 au plus tard ». L’article embrouille également les lecteurs en affirmant « qu’Apple pourrait lancer un nouvel iPad Pro avec des écrans AMOLED au plus tôt en 2024, en s’approvisionnant principalement auprès de Samsung Display et LG Display ». Cela ressemble exactement à l’iPad Pro OLED que nous attendons cette année et il n’est pas certain que ce passage aurait dû être supprimé de l’article.

Étant donné les antécédents de DigiTimes et de ce qu’impliquerait le passage de l’iPad Pro 12,9 pouces de la technologie mini-LED à la technologie LCD, nous n’accorderions pas beaucoup de crédit à cette informations sans disposer de preuves provenant de sources fiables.