Les lunettes connectées, alias « Project Iris », sont à nouveau en développement

Les lunettes connectées étaient autrefois une aspiration technologique majeure, mais Google a récemment abandonné le développement du « Project Iris », mais des rapports affirment aujourd’hui qu’il est de retour. Les lunettes high-tech ont évolué : auparavant, elles étaient surtout associées à l’espionnage et à d’autres activités analogues, mais aujourd’hui, elles peuvent se connecter aux smartphones et offrir des fonctions audio directement sur l’appareil.

L’intérêt de Google pour le projet Iris a été interrompu auparavant, mais il est de nouveau d’actualité. On ne sait pas encore quand il sera disponible ni s’il sera capable de rattraper les lunettes connectées Meta Ray-Ban.

9to5Mac a révélé que les Google Glass, plus connues sous le nom de « Project Iris », sont de retour, alors que des rapports antérieurs affirmaient que la société Internet avait déjà abandonné leur développement. Le projet Iris a déjà été considéré comme un dispositif de réalité augmentée par divers spéculateurs et initiés, mais les détails sont restés rares, Google n’ayant pas beaucoup parlé de cette technologie portable.

Google Glass a également été annulé par l’entreprise, et il s’agit des fameuses lunettes connectées qui ont été de courte durée, l’une des premières tentatives de l’entreprise dans le domaine de la technologie portable.

Selon le rapport, il ne devrait pas avoir d’écran comme les lunettes connectées AR ou VR modernes, mais on ne sait pas encore quelle « réalité » il apportera aux utilisateurs.

Fonctionnalités possibles du Google Project Iris

Les spéculations se concentrent sur les caractéristiques du Project Iris pour sa future itération, avec une caméra qui pourrait intégrer Google Lens en plus de ses capacités de prise de vue et d’enregistrement.

En outre, les utilisateurs pourraient bénéficier d’un système audio intégré, soit un haut-parleur placé près des oreilles, soit un autre dispositif audio intégré aux lunettes. Toutefois, elle pourrait également permettre la connexion d’écouteurs Bluetooth.

Son plus grand rival reste les lunettes connectées Meta Ray-Ban, qui ont présenté leurs derniers développements, y compris des fonctions de personnalisation massives.

Google Project Iris contre Meta Ray-Ban

Le développement du projet Iris de Google a été tenu secret pendant des années, et l’on ne sait toujours pas ce qu’est ce dispositif, le public n’ayant que peu ou pas d’indices sur ce qu’il est. Cependant, les spéculateurs affirment que le projet Iris est un dispositif de réalité augmentée, et il est connu que Google a initialement arrêté son développement de wearable par le passé.

De l’autre côté de ce match de lunettes connectées, il y a les lunettes connectées Meta Ray-Ban, et oui, elles portent un nouveau nom lors de leur sortie en début d’année, contrairement aux Ray-Ban Stories de 2021. Les nouvelles lunettes connectées de Meta et Ray-Ban sont dotées d’une caméra unique qui s’adapte facilement au visage et qui peut filmer, enregistrer et se connecter aux smartphones pour un flux Instagram en direct et d’autres fonctionnalités.

Le monde des wearables est aujourd’hui très vaste, car ils ont beaucoup plus à offrir que ce qui est indiqué sur le papier, ce qui en fait un complément populaire à l’équipement de chacun. Maintenant que les nouvelles concernant le projet Iris de Google sont de retour, on s’attend à ce que l’entreprise développe à l’avenir ce qu’elle appelle des « lunettes connectées sans écran et pré-AR ».