Apple pourrait intégrer des fonctionnalités de type ChatGPT sur l’iPhone avec le prochain iOS 18

Les grands acteurs de la technologie sont plongés dans le domaine de l’intelligence artificielle depuis un certain temps, et certaines entreprises se sont imposées comme des précurseurs. Google, en particulier, fait des vagues dans le domaine de l’IA, en dévoilant son dernier assistant doté d’une IA avec Bard. Parallèlement, le ChatGPT de Microsoft et d’OpenAI évolue rapidement, permettant désormais au chatbot de parcourir l’internet à la recherche d’informations actuelles et dignes de foi, avec des liens directs vers les sources.

Mais remarquez-vous un acteur manquant dans cet orchestre technologique ? Oui, Apple semble un peu à la traîne… ou bien est-ce le cas ?

Selon un rapport de MacRumors, Jeff Pu, un analyste couvrant la chaîne d’approvisionnement d’Apple pour la société d’investissement Haitong International Securities à Hong Kong, suggère qu’Apple prévoit d’incorporer la technologie d’IA générative dans l’iPhone et l’iPad, potentiellement à partir de la fin de l’année 2024.

Les informations de Pu sur la chaîne d’approvisionnement indiquent qu’Apple se prépare à construire plusieurs centaines de serveurs d’IA en 2023, avec une montée en puissance significative l’année suivante. La vision est une combinaison de l’IA basée sur le cloud et de le « Edge AI », impliquant davantage de traitement de données sur l’appareil.

Si l’échéance de 2024 annoncée se vérifie, nous pourrions voir des fonctions d’IA générative apparaître avec iOS 18 et iPadOS 18, mais les détails de l’approche d’Apple restent incertains.

Apple et l’intérêt de l’IA

La patience est de mise, car Apple réfléchit attentivement à la manière de déployer l’IA générative tout en respectant son engagement en matière de protection de la vie privée. Bien que l’existence de fonctions d’IA générative sur les iPhone n’ait pas encore été confirmée, la société de Cupertino a exprimé son intérêt pour l’IA à plusieurs reprises.

Lors d’une récente interview, Tim Cook, le PDG d’Apple, a donné un aperçu des projets de l’entreprise en matière d’IA. Cook a révélé qu’Apple travaille assidûment sur l’IA générative depuis des années, en menant des recherches approfondies. Il a insisté sur l’approche réfléchie de l’entreprise, reconnaissant le risque d’utilisation abusive de l’IA et les problèmes qui y sont associés, tels que les préjugés et les hallucinations. Il semble qu’Apple prenne son temps pour garantir une intégration responsable et réfléchie de l’IA générative dans ses appareils.