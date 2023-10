Le gestionnaire de mots de passe Dashlane se dégrade pour les utilisateurs gratuits

Il existe de nombreux gestionnaires de mots de passe, mais vous avez probablement entendu parler de Dashlane au moins quelques fois, d’autant plus que les publicités pour ce service sont assez courantes. J’ai personnellement apprécié l’utilisation de ce gestionnaire de mots de passe, grâce à son design simple et à ses options de remplissage automatique. Cependant, Dashlane est devenu bien pire si vous êtes un utilisateur gratuit.

La version gratuite de Dashlane était un peu dépouillée, mais elle offrait au moins tout ce dont vous pouviez avoir besoin d’un gestionnaire de mots de passe. Vous pouviez enregistrer un nombre illimité de mots de passe et les utiliser à votre guise, la seule limitation majeure étant que vous étiez limité à un seul appareil, ce qui était un peu gênant pour certaines personnes.

Aujourd’hui, la version gratuite de Dashlane devient encore pire. Dashlane supprime la possibilité d’ajouter un nombre illimité de mots de passe de comptes, et ne permet plus d’enregistrer que 25 mots de passe.

Ceux qui ont plus de 25 mots de passe enregistrés sur leur compte ne verront pas leurs mots de passe effacés, mais ils ne pourront plus en ajouter de nouveaux. Ce qui est peut-être encore plus choquant, c’est que les utilisateurs gratuits perdent l’accès au chat et à l’assistance par e-mail, ce qui réduit considérablement leur capacité à obtenir de l’aide en cas de problème. Il s’agit là de mesures étranges pour un gestionnaire de mots de passe, et elles rendent la version gratuite presque inutilisable, étant donné que la plupart des gens ont plus de 25 mots de passe pour l’ensemble de leurs comptes en ligne et de leurs activités sur le Web.

Ces changements ne plaisent pas aux utilisateurs, et si vous cherchez un remplaçant, Proton (la société derrière Proton VPN et Proton Mail) lance une promotion qui est aussi un coup de gueule contre Dashlane. Le gestionnaire de mots de passe récemment lancé par la société fait l’objet d’une promotion dans le cadre de laquelle vous pouvez bénéficier de 12 mois de Proton Pass Plus gratuit afin de voir si vous appréciez la version payante de la plateforme. Même si vous ne payez pas, la version gratuite offre un nombre illimité de connexions, ce qui en fait une bonne solution de remplacement.