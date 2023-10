Apple lancera la technologie d’IA générative sur l’iPhone et l’iPad fin 2024

Apple a ouvertement reconnu son intérêt pour l’IA générative et son engagement à adopter une approche prudente. Le PDG de la société, Tim Cook, s’est dit conscient des potentiels problèmes liés aux préjugés et à l’hallucination des données associés à l’IA.

Selon MacRumors , le calendrier proposé suggère qu’Apple pourrait introduire des fonctions d’IA générative dans le cadre d’iOS 18 et d’iPadOS 18. Les applications et utilités spécifiques de cette technologie restent un sujet de spéculation.

Pu a déclaré que la stratégie d’Apple impliquait une double approche de l’IA. Elle combinera l’IA basée sur l’informatique en cloud et « l’Edge AI », qui se concentre sur le traitement des données sur l’appareil . Cette combinaison stratégique garantit que les capacités d’IA sont accessibles de manière transparente à la fois en ligne et hors ligne.