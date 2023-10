Comme le rapporte Interesting Engineering, Amazon, va tester l’un de ses premiers robots humanoïdes, « Digit », dans le but d’accroître l’automatisation des entrepôts. Digit travaillera en collaboration avec les travailleurs pour déplacer des articles appelés « Recyclage des bacs ».

Amazon a récemment annoncé que « Digit » n’en était encore qu’au tout début de son développement et qu’il faudrait un certain temps avant qu’il ne soit utilisé dans les entrepôts. Amazon a commencé à tester « Digit » dans des installations expérimentales cette semaine. L’appareil sera d’abord utilisé pour transporter des caisses vides.

Selon le Seattle Times, « Digit » est décrit comme un robot humanoïde doté de deux bras, de deux jambes, d’un torse bleu et de deux lumières carrées en guise d’yeux. Amazon a également noté que « Digit » est conçu avec une taille et une forme adaptées aux bâtiments conçus par l’homme.

Digit tourne sur lui-même et se plie en avançant et en reculant. Il peut atteindre, saisir et soulever les sacs jaunes, marque déposée d’Amazon, qui transportent des objets dans les installations d’Amazon.

Amazon affirme que « Digit » aidera ses collègues humains à recycler les sacs en ramassant et en déplaçant les sacs vides une fois que tous les produits ont été récupérés.

L’événement « Delivering the Future » d’Amazon

Selon le même rapport, Amazon a fait plusieurs annonces mercredi lors de l’événement « Delivering the Future », un résumé annuel des améliorations apportées au réseau de transport, de livraison et d’exécution d’Amazon.

L’annonce la plus notable d’Amazon, outre son nouveau robot humanoïde, est sa collaboration avec le MIT et Ipsos pour mieux comprendre comment l’automatisation affecte les emplois des employés d’Amazon et comment elle peut soutenir leurs carrières au fur et à mesure de l’émergence de nouvelles technologies.

Récemment, l’entreprise a également intégré « Sequoia », un nouveau système robotique qui lui permettrait de reconnaître, et de stocker les produits reçus dans ses centres de traitement des commandes 75 % plus rapidement que par le passé. Sequoia est censé « révolutionner la gestion des stocks et accélérer les livraisons ».

Amazon a également indiqué qu’elle utiliserait une technologie d’intelligence artificielle qui aide les partenaires de services de livraison (DSP) à entretenir leur flotte et à faire gagner du temps aux chauffeurs en automatisant une partie de la procédure d’inspection après le voyage.

La philosophie « People and Technology » d’Amazon

L’événement s’est déroulé dans le BFI1, l’un des quelques entrepôts d’Amazon à Sumner, où l’entreprise teste de nouvelles technologies, de nouveaux équipements et de nouvelles méthodes de travail. Le groupe d’installations de Sumner comprend à la fois des entrepôts expérimentaux et des sites opérationnels.

Il s’agit d’une avancée significative pour Amazon, qui n’a cessé de chercher à accroître l’automatisation de ses entrepôts au fil des ans.

Amazon s’est aventurée pour la première fois dans le domaine de la robotique en investissant dans Kiva, un pari sur le rôle de l’innovation dans la satisfaction des demandes des clients d’Amazon « tout en rendant le travail plus sûr, plus simple et plus productif pour les employés ».

Amazon affirme qu’au cours des dix dernières années, l’entreprise a déployé des centaines de milliers de systèmes robotisés tout en ajoutant des centaines de milliers d’employés supplémentaires à ses activités. Cela inclut 700 nouveaux emplois dans des professions qualifiées qui n’existaient pas auparavant au sein de l’organisation.

L’entreprise a précisé que la vision d’Amazon en matière d’automatisation des entrepôts est une évolution vers une philosophie « People and Technology » plutôt que de remplacer l’une par l’autre.