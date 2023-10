YouTube lance une expérience de visionnage d’actualités multi-format

Notre voyage est en cours, et nous sommes impatients de poursuivre notre mission, en nous efforçant de faire de YouTube la première plateforme de découverte, d’apprentissage et d’engagement en matière d’actualités.

YouTube vise à encourager les éditeurs de presse novateurs à se lancer dans la création de contenus d’actualité en format court en leur offrant les ressources qui leur font défaut. L’objectif est de favoriser l’émergence d’un écosystème florissant de nouvelles courtes et de recueillir les commentaires des éditeurs sur les opportunités et les défis dans ce domaine.

Des organisations sélectionnées, comme Univision aux États-Unis, l’AFP en France et Mediacorp à Singapour, font partie de ce programme. Des spécialistes de YouTube collaboreront avec ces organismes d’information au cours de l’année à venir afin de développer des stratégies de contenu d’information en format court et de meilleures pratiques de production vidéo.

YouTube lance le programme Shorts Innovation pour les actualités , conçu pour améliorer les capacités des organismes de presse en matière de vidéos de courte durée. Cette initiative offre des subventions financières et un soutien d’experts à plus de 20 organisations dans 10 pays, avec une subvention totale de 1,6 million de dollars américains.

Afin d’éviter que la désinformation ne se répande, YouTube introduit de nouvelles fonctionnalités pour améliorer la façon dont les utilisateurs interagissent avec les contenus d’information et soutiennent les journalistes. Deux initiatives visent à créer un parcours de visionnage des actualités plus dynamique sur YouTube.

Nous vivons dans un monde où la désinformation a gagné la guerre contre l’exactitude des informations, et même si nous essayons de nous rappeler qu’il ne faut pas s’emballer à chaque fois que nous lisons quelque chose de scandaleux, le plus souvent, le mal est fait même après que la vérité a fait surface.