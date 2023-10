La collaboration avec Leica confirmée : la série 14 Xiaomi 14 entre en scène en octobre

Des images portant la marque LEICA VARIO-SUMMICRON ont récemment fait surface. Xiaomi a également confirmé le lancement de la série Xiaomi 14 dans le courant du mois. Les précédentes rumeurs faisaient état de la date de lancement du 27 octobre , et nous devrions avoir plus de détails lors du Snapdragon Summit qui se tiendra le 24 octobre.

Xiaomi a déclaré que la caméra de la série Xiaomi 14 avec l’objectif Leica Summilux offrira la meilleure imagerie mobile à ce jour, et un nouveau capteur d’image professionnel à haute dynamique pour l’optique mobile permettra aux appareils mobiles de vraiment utiliser et capturer des images avec des capacités complètes dans toutes les situations et tous les scénarios.