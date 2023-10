L’application ECG de Garmin est désormais compatible d’autres smartwatches aux États-Unis

Les smartwatches de Garmin sont très populaires aux États-Unis et en Europe, c’est pourquoi la multinationale s’efforce de les mettre à jour autant que possible. La prise en charge de l’ECG est l’une des fonctionnalités qui manquent à la plupart des smartwatches de Garmin par rapport à la concurrence.

La possibilité de mesurer la fibrillation auriculaire n’était disponible que sur la Garmin Venu 2 Plus, mais cela est sur le point de changer. L’entreprise vient de confirmer l’arrivée de l’application ECG sur d’autres smartwatches Garmin. Si vous possédez l’un des modèles de la liste ci-dessous, attendez une mise à jour qui apportera cette nouvelle fonctionnalité.

Stop. Sit. Wait. It’s that easy.

The ECG app is now available for #epix Pro, #Venu 3 and #fenix 7 Pro smartwatches.

Check for signs of AFib with a 30-second recording, and view the results on your watch or in the #GarminConnect app. pic.twitter.com/Hhs7RprVxv

—Garmin (@Garmin) October 17, 2023