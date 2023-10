Microsoft veut faciliter la gestion des applications dans Windows 11

Windows 11 se dote d’un nouveau hub Composants Système afin de gérer les applications et autres éléments liés au système en un seul endroit, ou du moins c’est ce qui est en cours de test pour le moment.

Windows Latest a repéré ce changement en avant-première, qui devrait faire partie de la mise à jour 23H2 de Windows 11, et pourrait également être apporté à ceux qui restent sur 22H2.

Le hub Composants Système est situé dans les Paramètres (dans le menu Système, sans surprise). Il permet d’accéder facilement à toutes les applications système (les applications par défaut installées avec Windows 11, comme Calculatrice, Photos ou Bloc-notes, par exemple), et répertorie également les extensions et les codecs liés au système. Par exemple, les codecs installés nécessaires à la lecture de certains formats vidéo sont répertoriés sous Composants système.

Notez que le travail avec les applications courantes (non liées au système) se poursuit normalement (dans le panneau Apps et fonctionnalités). Le nouveau hub offre un moyen d’accéder à tout ce qui est lié au système pour voir facilement les pièces du puzzle (et les extensions associées, etc., comme mentionné).

En d’autres termes, il s’agit d’un ajout supplémentaire à l’interface de Windows 11, plutôt que de remplacer quoi que ce soit dans les Paramètres en rapport avec la gestion des applications.

Encore en test

Il convient également de noter que, dans le cadre de la recherche d’une plus grande clarté pour les applications par défaut et les composants du système dans Windows 11, ils seront clairement étiquetés comme tels dans le menu Démarrer (et dans le Microsoft Store).

Il s’agit d’un autre changement actuellement à l’essai, de sorte que toute application système sera accompagnée d’un “Composants Système”, afin d’indiquer clairement quelles entrées du menu Démarrer sont liées au système.

Tout ceci n’est qu’un test, et il n’y a jamais de garantie que ce qui est en avant-première fera l’objet d’une publication – mais cela semble être un bon pari pour passer à la version finalisée de Windows 11. D’autant plus que la mise à jour 23H2 devrait commencer à se déployer bientôt (bien qu’elle ne contienne pas beaucoup de changements majeurs, étant donné que la récente mise à jour Moment 4 a apporté beaucoup de choses importantes, comme l’IA Copilot plus particulièrement).